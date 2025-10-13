¼Â¤ÏºâÀ¯¾õ¶·¤Ï²Ð¤Î¼Ö¤À¤Ã¤¿¡Ä¡ª¶¨²ñ¥È¥Ã¥×¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¡Ö½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ²«¶â»þÂå¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿Âç²þ³×¡×¤½¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¶ìÇº
ÆüËÜ¤Î½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ³¦¤¬¡Ö²«¶â»þÂå¡×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë13¿Í¤¬ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´±Ñ¤òÀ©¤·¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢ÆüËÜ¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤ÏÀ¤³¦¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤Î¡Ö²þ³×¡×¤À¡£²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¾®ÎÓ¹ÀÈþ²ñÄ¹¡Ê62ºÐ¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¶¨²ñºâÀ¯¤Ï²Ð¤Î¼Ö¤À¤Ã¤¿
¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤òÅÐÍÑ¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥¹¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÉý¤â³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡Ö´ÊÃ±¤¹¤®¤Æ¤â¥À¥á¡¢Æñ¤·¤¹¤®¤Æ¤â¥À¥á¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï20¥¢¥ó¥À¡¼¤¬½Ð¤ë½µ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë½µ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÉý¤¬Áª¼ê¤ÎÂÐ±þÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¾®ÎÓ²ñÄ¹¡£°Ê²¼¡¢îì¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÆ±¡Ë
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄ¹¤é¤¯¡¢50°Ì°ÊÆâ¤¬ÍâÇ¯¤Î¥·¡¼¥É¸¢¡Ê¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤â¡¢¡Ö¾Þ¶â¡×¤«¤é¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©ÅÙ¡×¤Ø°Ü¹Ô¤·¤¿¡£
¡Ö¾Þ¶â¤ÎÂ¿¤¤»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤Ð°ìµ¤¤Ë½ç°Ì¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤è¤ê¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±°ÂÄê¤·¤Æ¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤«¡×¤¬Âç»ö¡£¤À¤«¤é¡¢¾Þ¶â¤ÎÂ¿²É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢¤è¤ê¸øÊ¿À¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÀ®ÀÓ¤â¡ÊÉ¾²Á¤Ë¡Ë²Ã¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
'12Ç¯¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢'22Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡ÖÇ¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¡×¤Ë°ìËÜ²½¤µ¤ì¤¿¡£¼ÂÎÏ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Áª¼ê¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤âÎÉ¤¤¡£
°ìÊý¡¢'11Ç¯¤Î²ñÄ¹½¢Ç¤Ä¾¸å¤«¤éÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ºâÀ¯¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½¢Ç¤¤·¤¿¤È¤¤ËºâÌ³¾õ¶·¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤â¤¦´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í£°ì¤Î¼ýÆþ¸»¤Ï²ñÈñ¤È¸øÇ§ÎÁ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¼ýÆþ¤â¤Ê¤¤¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤â¤Ê¤¤¡¢Êü±Ç¸¢ÎÁ¤â¤Ê¤¤¡£¶¨²ñ¤¬¾ÓÁü¸¢¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤Î½Ð¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Âç¤¤Ê¼ýÆþ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¸¤ã¤¢¶¨²ñ¤Ï¤É¤¦±¿±Ä¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤È¡×
ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬'13Ç¯¤ÎË¡¿Í²þ³×¤À¡£¼ÒÃÄË¡¿Í¤«¤é°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢ÉéÃ´¤¹¤ëÀÇÎ¨¤ÏÌó19¡ó¤«¤éÌó40¡ó¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÆ§¤ßÀÚ¤í¤¦¡¢¤È¡£¤½¤³¤«¤é¶¨²ñ¤¬¡Ö¸¢Íø¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼¶¯²½¤ÈÆ±»þ¿Ê¹Ô¤ÇÊü±Ç¸¢¤ÎÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
JLPGA¤Ï'17Ç¯8·î¤«¤éÊü±Ç¸¢¤Î¶¨²ñ°ì³ç´ÉÍý¤ò¼çºÅ¼Ô¤ä¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÂÇ¿Ç¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤é¶¯¤¤È¿È¯¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÉô¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬Å±Âà¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄË¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤³¤³¤Þ¤ÇÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¶¨²ñ¤ÎÂ¸Â³¤ÈÁª¼ê¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ê¤é°ú¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡ÖJLPGA¥Ä¥¢¡¼¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸øÇ§¶¥µ»¤ÎÊü±Ç¸¢¤Ï¶¨²ñ¤Ëµ¢Â°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï'22Ç¯¡£¼«Á°À½ºî¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÇÛ¿®»ö¶È¤Ï3Ç¯¤Ç¹õ»ú²½¤·¡¢º£Ç¯¡¢¡ÖU-NEXT¡×¤È5Ç¯´Ö¤ÎÆÈÀê·ÀÌó¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ä´Ú¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÊü±Ç¸¢¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¤ä¤Ã¤ÈÀ¤³¦´ð½à¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êü±Ç¸¢¤Ç°ìÈÖÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î²ÁÃÍ¤¬ÂÐ²Á¤È¤·¤ÆÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¼ý±×¤òÁª¼ê¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£Áª¼ê¤ä»î¹ç¤Î´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢Áª¼ê¤¬´èÄ¥¤ì¤Ð´èÄ¥¤ë¤Û¤ÉÊó¤ï¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
²þ³×¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¤È¤Ï²¿¤«
¤³¤¦¤·¤¿²þ³×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾®ÎÓ²ñÄ¹¤¬´ê¤¦¡ÖÆüËÜÁª¼ê¤¬À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤ËÀï¤¦»Ñ¡×¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×100°ÊÆâ¤Ë19¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢Á°½Ð¤Î»³²¼¤Ï6°Ì¡¢À¾¶¿¤¬8°Ì¤È¡¢¾å°Ì¤Ë¤âÂ³¡¹¤È¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ê9·î23Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡Ö²þ³×¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÈ¿ÂÐ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢É¬¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤¬¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×
ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¡¦¥¤¥º¡¦¥Ù¥¹¥È¡×¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡£¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÁÈ¿¥²þ³×¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¤Ï²¿¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢´ÖÈ±Æþ¤ì¤º²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥ÈÎÏ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶¨²ñ¤Ç¤ÏÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ò'13Ç¯¤«¤éÆ³Æþ¤·¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤âÆþ¤ì¤Æ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È½ÅÅÀ»Üºö¤ò·Ç¤²¡¢³ÆÉô½ð¤ÇPDCA¡Ê·×²è¡¢¼Â¹Ô¡¢É¾²Á¡¢²þÁ±¡Ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤òËè·î¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¼ê´ë¶È¤«¤é¸«¤¿¤éÉáÄÌ¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¨²ñ¤ÎÌòÌÜ¤Ï¡¢Áª¼ê¤¬°Â¿´¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤»¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£»ä¤¿¤Á¤¬Ì¤Íè¤Ë»Ä¤»¤ë¤Î¤Ï¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡¼¡ª¡×¤È¤ªÌóÂ«¤ÎÂç¾Ð¤¤¡£¾È¤ì±£¤·¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¾®ÎÓÎ®¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÂçÃÀ¤Ç¤¤¤ÆÁ¡ºÙ¡£¤½¤ó¤Ê¿ÍÊª¤À¤«¤é¤³¤½¡¢È¿È¯¤ò¾å¼ê¤¯Ä´À°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯10·î13Æü¹æ¤è¤ê
