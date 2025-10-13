Î²²«Åç¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¼«ÎÏ¤Çµ¢¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ä¡ÖÀèÈ¯Ââ¡×¤¬·Ù»¡½ð¤«¤é¼õ¤±¤¿¡Ö°Ò°µ¡×¤ÎÀµÂÎ
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ç¶ÌºÕ¤¹¤ë¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤«Ëå¤¿¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÅç¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
1944Ç¯7·î¡¢Î²²«Åç¡£¤½¤ì¤Ï°ì»þÁÂ³«¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼º£¤â¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦¡ÙÃø¼Ô¤¬¤³¤Î¹ñ¤Î°ÅÉô¤Ë¼¹Ç°¤Î¼èºà¤ÇÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¼ò°æÁïÊ¿¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
À¤³¦Àï»Ë¾å¡¢Îà¤ò¤ß¤Ê¤¤¿·µÏ¿
¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¤Ë½êÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Èó¸ø³«²ñµÄ¡ÖÎ²²«ÅçÌäÂêÄ´ºº¸¦µæ²ñ¡×¤ÎµÄ»öÏ¿¤òÆÉ¤à¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿1978Ç¯6·î¤Î¼«ÎÏµ¢Åç·×²è¡£¤½¤ÎÅ¿Ëö¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¿¼¤¤´Ø¿´¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢Íâ·î¤Î7·î19Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Âè7²ó²ñµÄ¤ÎµÄ»öÏ¿¤ò³«¤¤¤¿¡£
µÄ»öÍ×»Ý¤Ë¤Ï¡Ò¶¯¹Ôµ¢ÅçÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÊ¡ÅÄÉû»²»ö¡Ë¡Ó¤È¤¢¤Ã¤¿¡£µìÅçÌ±¤¿¤Á¤¬¡Ö¼«ÎÏµ¢Åç·×²è¡×¤È¸Æ¤Ö·×²è¤òÅÔÂ¦¤Ï¡Ö¶¯¹Ôµ¢ÅçÌäÂê¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£µìÅçÌ±¤È¹ÔÀ¯¤Î´Ö¤ÎËä¤á¤¬¤¿¤¤²¹ÅÙº¹¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
µÄ»öÏ¿¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿Ê¡ÅÄÉû»²»ö¤ÎÊó¹ðÆâÍÆ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ç¡¢¼«ÎÏµ¢Åç¤Î·Ð²á¤ÏÈ½Á³¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¤¬½êÂ¢¤¹¤ëÊíºý¡ØÎ²²«Åç´Ø·¸¡¡8¡¿9¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¸½ñÌ¾¤Ï¡¢Î²²«Åçµ¢ÅçÂ¥¿Ê¶¨µÄ²ñ¤¬ÅÔ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡ÖÁÂ³«Î²²«ÅçÌ±¤Îµ¢¶¿¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÄ¾ð½ñ¡×¡£ÆüÉÕ¤ÏÌó3¥õ·î¸å¤Î1978Ç¯9·î22Æü¤À¤Ã¤¿¡£
ÄÄ¾ð½ñ¤Ï¡Ò»ä¤É¤âÎ²²«ÅçÁÂ³«¼Ô¤Ï¡¢½ªÀï¸å»°½½ÍÍ¾Ç¯´Ö¡¢µ¢¶¿¤¬½ÐÍè¤º¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÀï¸å¤ÏË¬¤º¤ì¤Ê¤¤ÁÂ³«¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·³»öÉ¾ÏÀ²È¤ÏÊ¿ÏÂ¾òÌó¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤Æ¸Î¶¿¤Ë´Ô¤ì¤Ê¤¤»ö¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Àï»Ë¾å¤Ë¤«¤Ä¤ÆÎà¤ò¤ß¤Ê¤¤¿·µÏ¿¤Ç¤¢¤ë¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ó¤ÈÁ°½ñ¤¤·¤¿¾å¤Ç¼«ÎÏµ¢Åç·×²è¤Î·Ð²á¤òµÏ¿¤·¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£Í×Ìó¤¹¤ë¤È¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¿ë¤ËÍ»Ö¤¬¡Öµ¢¶¿ÀèÈ¯Ââ¡×ÇÉ¸¯
1978Ç¯6·î26Æü¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Î»ÜÀ¯¸¢¤¬ÆüËÜÂ¦¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤Æ¤«¤é10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤À¡£
ÉãÅç¤ÈÊìÅç¤ÏµìÅçÌ±¤Îµ¢Åç¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢À¸³è´Ä¶¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿³«È¯¤¬Ãå¡¹¤È¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢Î²²«Åç¤À¤±ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Î²²«Åçµ¢ÅçÂ¥¿Ê¶¨µÄ²ñ¤Ï¡¢Í»Ö¤òÊç¤Ã¤Æ¡ÖÎ²²«Åçµ¢¶¿ÀèÈ¯Ââ¡×¤ò·ëÀ®¡£ÀèÈ¯Ââ¤Ï¡¢È¾Ç¯¸å¤Î1978Ç¯½©¤Ë¡ÖËÜÂâ¡×¤Îµ¢¶¿¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÄ´ºº¤ä½àÈ÷¤ò¸½ÃÏ¤Ç¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯Ââ¤ÎÃæ¤ÇÂè1¿Ø¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¥¿Ê¶¨Éû²ñÄ¹¤ÎÀÄÌÚÃ¤ÃË¤éÆó¿Í¡£ËÜÅÚ¤«¤éÉãÅç´Ý¤Ë¾èÁ¥¤·¡¢6·î17Æü¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀèÈ¯ÂâÂè2¿Ø¤È¤·¤ÆÀõ¾Â½¨µÈ²ñÄ¹¤é4¿Í¤¬ËÜÅÚÈ¯¤ÎÄê´üÁ¥¤ÇÉãÅç¤ËÅÏÅç¡£Âè1¿Ø¤È¹çÎ®¤·¡¢ÉãÅç¤«¤éÎ²²«Åç¤ËÅÏ¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¥¤Î¼êÇÛ¤Ê¤É¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉãÅçºß½»¤ÇÎ²²«Åç¤Ø¤Îµ¢Åç¤ò´õË¾¤¹¤ëµìÅçÌ±¤é¤È¤Î²ñµÄ¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Âè1¿Ø¤ÎÀÄÌÚ¤ÏÉãÅç¤Ç¾®³Þ¸¶·Ù»¡½ð¤«¤éµá¤á¤é¤ì¡¢Ç¤°Õ¤ÇÆ±½ð¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±½ðÂ¦¤«¤é¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ò°Ò°µ¡Ó¤µ¤ì¤¿¡£¡ÒÎ²²«Åç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤¬»ÈÍÑÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÑÃÏ¡ÊÉ®¼ÔÃí¡§ÃÏ¼ç¤«¤é¼Ú¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë´ðÃÏÉßÃÏ¤Ê¤É¡Ë¤ËÎ©¤ÁÆþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¸¡Â«¤¹¤ë¡Ó¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡Ò¸¡Â«¡Ó¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
»ä¤Îµ¼ÔÎò¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤¤Î¤Ï·Ù»¡Ã´Åö¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¸¡Â«¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»ö·ïµ»ö¤Ë¤â»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¼½ñ¤ò°ú¤¯¤È¡Ò·Ù»¡´±¤¬°ì»þ¡¢¿Í¤Î¿ÈÂÎ¤Î¼«Í³¤ò¹´Â«¤·¡¢·Ù»¡½ð¤Ê¤É°ìÄê¤Î¾ì½ê¤ËÏ¢¹Ô¤·Î±ÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¡Ó¤È¤¢¤Ã¤¿¡£Î²²«Åç¤Ë¾åÎ¦¸å¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤¹¤ë¡£ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï¤½¤¦ÄÌ¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
µ¢ÅçÁË»ß¤Ë¸þ¤±¤¿·Ù»¡¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Âè2¿Ø¤Î6¿Í¤¬Äê´üÁ¥¤ò²¼¤ê¤¿ºÝ¡¢¡ÒÀ©Éþ·Ù»¡´±¤¬¡ÊÃæÎ¬¡Ë¥«¥á¥é¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò½½¿ô²ó¤âÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Âç½°¤ÎÌÌÁ°¤Ç°Ò³Å¤·¤¿¡Ó¡£
²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÉãÅçºß½»¤ÎµìÅçÌ±¤«¤é¤Ï¡¢·Ù»¡½ð°Ê³°¤Î³Æ¸½ÃÏµ¡´Ø¤âÅÏÅçÁË»ß¤ËÆ°¤¡Ò¡È·ûË¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµï½»¤Î¼«Í³¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔÅö²ðÆþ¡Ó¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÅÁÃ£¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ò¾®³Þ¸¶Áí¹ç»öÌ³½ê¡Êµì¹ñÅÚÄ£¤Î¸½ÃÏµ¡´Ø¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶¯¹Ôµ¢´Ô¼Ô¤ÎÅÏÅç¤ò¼è¤ê»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¿ÔÎÏÊý¤Î°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ó
¡Ò¡Ê¾®³Þ¸¶¡Ë»ÙÄ£Ä¹¤Ï¾®³Þ¸¶µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÄ¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÁÈ¹ç²ÃÌÁ¤ÎµùÁ¥¼ç¤ËÅÏÅç¤ÎÊØµ¹¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤ä¤¦¤Ë¤ÈÊ¸½ñ¤Ç»ØÎá¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡Ó
°ìÏ¢¤ÎÊó¹ð¤Î¸å¡¢²ñµÄ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Àõ¾Â½¨µÈ¤é¤Î°§»¢¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°§»¢¤«¤é¤Ï¡¢µ¢Åç¤òË¾¤àÎ²²«Åç¤ÎµìÅçÌ±¤¿¤Á¤Î¸ÉÎ©´¶¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÒÉãÅç¡¢ÊìÅç¡¢Î²²«Åç¤Î»°ÅçÁÂ³«¼Ô¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÊÃæÎ¬¡Ëµ¢Åç±¿Æ°¤ò¶¦¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢º£Æü¤«¤éËþ½½Ç¯Á°¤ËÊÆ¹ñ¤«¤é¾®³Þ¸¶½ôÅç¤¬ÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¶¦¤ÎÆ±»Ö¤Ç¤¢¤ëÉã¡¢ÊìÅç¤ÎÅçÌ±¤Ï¤¹¤Ç¤Ëµ¢Åç¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¤·¤«¤ë¤Ë¡¢Î²²«ÅçÌ±¤À¤±¤Ï¸Î¶¿¤Øµ¢Åç¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆó½½Ï»Æü¤Ë¤Ï¡ÊÃæÎ¬¡ËÀ¹Âç¤Ë¾®³Þ¸¶ÊÖ´Ô½½¼þÇ¯µÇ°¼°Åµ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¶¦¤ÎÎ²²«Åç¤Ï¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿Ìõ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÍ§Åç¤ÎÆ±»Ö¤ÎÀäÂç¤Ê¤ë¸æ»Ù±ç¤È¸æ»ØÆ³¤ò´ê¤¤¡¢½é´ü¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¡Ó
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Î²²«Åç¤ÎÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤ËÎ¥»¶¤·¤¿ÅçÌ±¤È»ÒÂ¹¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ëµ¢Åç¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤ËÄ©¤ß¡¢¼¡¡¹¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤ä»ö¼Â¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ò°æÁïÊ¿¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤½¤¦¤Ø¤¤¡Ë
ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹µ¼Ô¡£ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ê¤É¤ÎÎò»Ë¤ò¼èºà¡¦È¯¿®¤¹¤ë¼«¾Î¡ÖµìÊ¹µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£1976Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£2023Ç¯2·î¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¡¢Åìµþ»Ù¼ÒÊÔ½¸¶ÉÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÀïË×¼Ô°ä¹ü¼ý½¸»ö¶È¤ò½ê´É¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤äÅìµþ¸ÞÎØ¡¢¹Ä¼¼ÊóÆ»¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£Î²²«Åç¤Ë¤Ï·×4²óÅÏ¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3²ó¤ÏÀ¯ÉÜÇÉ¸¯¤ÎÎ²²«Åç°ä¹ü¼ý½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÅÏÅç¤·¤¿¡£¼èºàÀ®²Ì¤ÏTwitter(@Iwojima2020)¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½¸ÃÄ²ñ°÷¡£¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»Æü¹â·´¿·¤Ò¤À¤«Ä®ºß½»¡£Ãø¼Ô¤Ë¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦ Í§·³¥ÏÃÏ²¼Æóºß¥ê¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¢Âè11²ó»³ËÜÈþ¹áµÇ°¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¡ÄÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢Î²²«Åç¤Î¡ÖÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¡×
