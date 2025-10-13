「アルツハイマー型認知症」の「新薬」…治療を受けるための「プロセス」と「費用」…担当医が語る感想は
どの病院で受けられる？
実際にレカネマブ／ドナネマブの治療を受けるには、どんな準備が求められるのでしょうか。治療を受けるまでのプロセスや費用について紹介しましょう。
レカネマブ／ドナネマブの治療をおこなうことができる病院は、「最適使用推進ガイドライン」（厚生労働省）で定められています。専門医の数や検査設備、副作用が出たときの治療体制など、厳しい基準が設けられ、それをクリアした病院のみが治療をおこなうことができます。
厚生労働省のホームページで基準をクリアした病院が公表されていますので参照してください。
なお、治療開始から6ヵ月間は、同じ病院で治療を受けるよう定められています（6ヵ月以降に別の病院に移ることは可能です）。
レカネマブ／ドナネマブ治療につなげてくれる医療機関は？
実際にレカネマブ／ドナネマブの治療を受けられるかどうかは、どのように判断すればいいでしょうか。
すでに認知症の診療を受けている医療機関や、認知症の診断を受けた医療機関で診断してもらえます。診療科としては精神科、脳神経内科、脳神経外科、老年内科、総合診療科などを標榜する医療機関が診てくれると思います。
「物忘れ外来」「認知症外来」などを開いている医療機関はもちろん診てくれるでしょう。
ふだんから認知症を診てもらっている医療機関で、ミニメンタル検査やMRI検査などを受けて判断してもらいましょう（MRI検査は別の医療機関で受けることもあります）。
その結果、「新薬での治療の対象の可能性あり」と判断されたら、紹介状を書いてもらって治療実施病院を予約・受診します。予約は、紹介状を出してくれた医療機関からしてもらうことになっています。
【表】「レカネマブとドナネマブの治療の流れ」に、かかりつけの医療機関受診から治療実施病院での治療開始までの流れを示しました。
かかりつけの医療機関がない場合は、最初の受診・相談から治療開始まで1ヵ月程度かかる可能性があります。
薬剤費だけで400万〜500万円
レカネマブの薬剤費は、体重50キログラムの人で年間298万円、18ヵ月で447万円となります。健康保険の負担割合に応じて、その1〜3割を支払います。ドナネマブの薬価は、レカネマブより若干高くなっています。
薬剤費に加えて、MRI検査、PET検査または髄液検査、CDRなどの認知機能検査といった検査料、診察料、注射料など、かなりの費用がかかります。「高額療養費制度」の対象となりますので、事前に治療を受ける病院で相談しておきましょう。
レカネマブによる治療が実際に始まってから、1年以上が経過しました。治療を担当する医師の感想が語られ始めていますので、いくつか紹介しましょう。
「治療は、患者本人よりも家族が強く希望しておこなわれることが多い」
「遠方から通院する人の場合、半年も過ぎると疲労感が目立つ」
「副作用として心配された脳浮腫や脳微小出血は意外に少ない」
実際の運用に基づいて明らかになった課題に対処しつつ、患者や家族の負担を軽くする工夫や配慮が求められています。