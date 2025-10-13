ヤンキースとの地区シリーズを制し、マリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）に駒を進めたブルージェイズは12日（日本時間13日）、左ひざを痛めているボー・ビシェット内野手（27）を出場選手登録から外した。

ビシェットは前日に左膝を痛めてから初めて走塁練習を行ったが、二塁を回る際に顔をしかめ、そのままスピードを緩めて歩いてベンチへ戻り、首を横に振った。

今季のビシェットは打率.311で、メジャー全体ではヤンキース・ジャッジに次ぐ2位だったが、9月6日のヤンキース戦での接触プレーの影響で以降は欠場が続いていた。

サイ・ヤング賞3度受賞のマックス・シャーザー投手（41）と先発右腕クリス・バシット投手（36）の2人は、ヤンキースとの地区シリーズを欠場していたが、リーグ優勝決定シリーズではロースター入りした。シャーザーは、1年1550万ドル（約23億4050万円）の契約で加入し、今季17試合の先発で5勝5敗、防御率5.19。シーズン終盤6試合では1勝3敗、防御率9.00と苦しんでいた。バシットは今季32試合（うち31先発）に登板し、11勝9敗、防御率3.96だった。