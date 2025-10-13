岸信介の安保強行に揺れた日本…西部邁が語った、反対デモの真実

安倍元首相の死からわずか3年。なぜ自民党はかくも凋落したのか？

長らく日本を支配してきた自民党政治が揺らぎつつあります。

参院選の結果を受けて、今後の政治状況はどう変わっていくのか？

講談社現代新書の新刊『自壊する保守』（菊池正史 著）は、第一線で活躍してきた政治ジャーナリストが混迷を続ける政治状況を読み解く「政治ミステリー」です。

本記事では、〈吉田茂と田中角栄の「経済優先」という理念の根底にあったものとは…たたき上げの田中がエリート官僚である吉田と共鳴した理由〉に引き続き、吉田茂と激しい権力闘争を展開した岸信介について詳しくみていきます。

※本記事は、菊池正史『自壊する保守』より抜粋・編集したものです。

傍流との闘い

「反戦」と「軍事力に依存しない平和主義」を、悲惨な敗戦を経験した多くの国民が支持した。吉田の基本路線である「経済優先、軽武装、日米協調」は、まさに、この本質をとらえたものだった。大衆は傲岸な吉田に反感を覚えつつも、その政策を支持したのである。吉田は、1951年9月にサンフランシスコ講和条約、日米安保条約の締結にこぎ着け、約7年におよぶアメリカの占領統治に終止符を打った。

その後も吉田は政権を担い、54年に第5次内閣が総辞職するまでの在任期間は2616日に及んだ。しかし、日本が独立を回復し、公職追放令が解除されたことにともない、戦前の日本に本来のあるべき国家像をもとめる復古派の勢力が回復してきた。その象徴的存在が鳩山一郎であり、岸信介だ。彼等は再軍備と憲法改正を主張し、吉田と激しい権力闘争を展開した。

岸は1957年に首相に就任するが、その政治は「大衆性」の対極にあった。

「大衆に追随し、大衆に引きずり回される政治が民主政治だとは思わない。民衆の二、三歩前に立って民衆を率い民衆とともに歩むのが、本当の民主政治のリーダーシップだと思うんです」（『岸信介証言録』192頁）

「やはり指導性と見識がなければね。大衆のなかに溶け込んでしまって、大衆の一部になったんでは意味をなさないんです」（同前337頁）

その岸が目指したものが、日米関係を対等なものにするための安保条約改定であり、そのための警察官職務執行法の改正だった。戦前の警察は、犯罪捜査と称した人権侵害も甚だしく、戦後は警察の取り締まり活動を抑制していた。しかし、岸は安保改定の反対デモを取り締まるため、その制限を緩和しようとした。

「安保条約は相当の反対を予想して、その反対をあくまで押切ってやるという強い決意をもち、命をかけてもやるつもりだったから、その秩序を維持するための前提として警職法の改正はどうしても必要だと考えていたんです」（『岸信介の回想』文春学藝ライブラリー234頁）

横暴で、陰湿で、拷問もいとわない戦前の警察に逆戻りすることを嫌悪し、警戒する民衆の感情が、岸には理解できない。「民衆の二、三歩前に立ち」、「大衆のなかに溶け込まない」リーダーである岸にとって優先されるべきものは、幅広い民意ではなく、国家の秩序である。岸の信念は、「自ら顧みてなおくんば千万人とも雖も我行かん」。郷土の長州が誇る維新の革命思想家である吉田松陰の言葉である。

しかし、警職法の改正は国民的な反対闘争が巻き起こって成立しなかった。「デートも邪魔する警職法」という庶民的で単純なスローガンに、「我行かん」とした岸が屈してしまった格好だ。

また当初の日米安保条約は、従来の条約に欠如していた米軍による日本の防衛義務や、米軍が日本の内乱に出動できることなど、独立国として不平等な内容を改正するものだった。岸は、日米を対等なものにするための改定を目指したが、アメリカの軍事戦略に巻き込まれるとして激しい反対闘争が全国に広がった。60年安保闘争である。何万人というデモ隊が国会を取り囲み、その波は渋谷の南平台にあった岸の自宅にも、連日押しかけた。

そのデモ隊のリーダーの一人が、当時、全学連の中央執行委員も務め、その後、保守論客に転じてメディアなどでも活躍した西部邁だった。私もBS日テレの報道番組「深層NEWS」を担当していた時に、しばしば出演をお願いした経緯もあり、幾度か当時の話を直接聞いた。南平台に押し寄せるデモ隊を指揮した時もあったという。

それでも西部は、当時から、60年安保改定の必要性は認めていたそうだ。「対米追従からの脱却」だったと。著作でもこう述べている。

「岸氏が強行採決によって新安保を成立させたことについて、私は、当時はひそかに、今はあからさまに、為政者として責任ある行為であったと考えている」（『ニヒリズムを超えて』129頁）

では、あの騒動の背景にあったものは何か。あの怒りの原因はどこにあったのか。西部は、二つの理由をあげている。まず、実際はアメリカに支配されている戦後日本の「欺瞞と偽善」に対する怒りである。

「『平和と民主主義』におびただしい欺瞞と偽善をかぎつけ、それで『革命と自由』を怒号した」（同前126〜127頁）

もう一つが、岸の強引な権力行使への反発だ。

「人々を首相官邸や国会議事堂へと駆り立てたのは、旧左翼が触れて回った『独裁か民主か』という合言葉でした。つまり、安保改定の内容はひとまず脇におくとして、というよりそれについては真っ当な批判をあびせられないので、強行採決という決定の仕方が民主主義を踏み閵(にじ)っていると人々は批難したのです」（『無念の戦後史』115頁）

つまりデモの背景には、まだ戦争の生々しい傷跡が残っていて、人々の強引な権力行使への怒りがあり、無謀な軍国主義が復活することへの警戒があったということだ。それは戦争指導者の一人である岸が、極めて短時間で首相になったことへの、得も言われぬ不気味さでもあり、それを許したエリートたちへの不信感でもあっただろう。

岸は「国会周辺は騒がしいが、銀座や後楽園球場はいつも通りだ。私には声なき声が聞こえる」と述べたという。確かに、安保条約が改定され、岸が退陣すると、あれほど激しかったデモは潮が引くように沈静化した。確かに「声なき声」は岸の政治を黙認したかもしれない。しかし、岸が幅広く賛同を得たと認識したとすれば、我田引水とのそしりは免れまい。

＊

さらに〈安倍元首相から3年…自民党大敗の裏で広がる「右派ポピュリズム」と「参政党」の熱狂〉では、「日本人ファースト」という言葉によって表面化した「右派ポピュリズム」などの点について詳しくみていきます。

【つづきを読む】安倍元首相から3年…自民党大敗の裏で広がる「右派ポピュリズム」と「参政党」の熱狂