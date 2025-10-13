WÇÕÍ½ÁªÇÔÂà´íµ¡¡Ä¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½¡¢¥¹¥È¥¤¥³¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤¬ÅÅ·â¼Ç¤ ¡Ö¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÇÔÀï¡×
¤«¤Ä¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¸µ¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î¥É¥é¥¬¥ó¡¦¥¹¥È¥¤¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÎ¨¤¤¤Æ¤¤¿¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½¡£
11Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤È¤ÎWÇÕÍ½Áª¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢¥¹¥È¥¤¥³¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤¬¼Ç¤¤·¤¿¡£
¥»¥ë¥Ó¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï¡¢¥¹¥È¥¤¥³¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¼Ç¤¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤¿¤á¡¢14Æü¤Î¥¢¥ó¥É¥éÀï¤Ë¤ÏÂÓÆ±¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø¤·¤¿4Ç¯È¾¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØPTC¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¹¥È¥¤¥³¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢Àï¸å¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö»ä¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¡£¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢Àï¤ÎÇÔËÌ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡Ë¤³¤Î·ë²Ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¡¢Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤âÏÃ¤·¡¢Á´¤Æ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
´ÆÆÄ¤¬µî¤ë¤Î¤ÏÈá·à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¡£
ÆÀÅÀ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¤ß¤¿Á´¤Æ¤¬¼Â¤ò·ë¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï»ä¤À¡£
¤´Â¸ÃÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤É¤Î»î¹ç¤âÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇÔËÌ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¬ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¡×
ÃÏ¸µ»æ¤â¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤ËÇÔ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¶þ¿«Åª¤ÊÇÔËÌ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥»¥ë¥Ó¥¢¤È¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤Ë¤ÏÊ£»¨¤ÊÎò»ËÅªÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£
3Âç²ñÏ¢Â³¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥»¥ë¥Ó¥¢¤À¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÍ½Áª¥°¥ë¡¼¥×K¤Î3°Ì¡£
»Ä¤ê3»î¹ç¤Ç¼ó°Ì¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤È¤Ï¾¡ÅÀº¹8¡¢2°Ì¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤È¤Ï¾¡ÅÀº¹4¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤Ï»Ä¤ê2»î¹ç¡Ë¡£