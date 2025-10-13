エアコンの「カビ」や化繊の「防寒肌着」がアレルギーの原因に…これからの季節に潜むリスク

前編記事『ロキソニン、ガスター、アスピリンにタケキャブ…実は「アレルギーの引き金」になるクスリの数々』より続く。

エアコンの「カビ」が喘息の原因に

クスリだけでなく、日々の食生活もアレルギー症状を引き起こしかねない。国立病院機構相模原病院臨床研究センターアレルゲン研究室室長の福冨友馬氏は長年の臨床経験にもとづいて、「たとえば、砂糖の摂りすぎもアレルギーの発症、症状の増幅と関係している」と語る。

「体内でブドウ糖を代謝する際には、大量のビタミンやミネラルを消費します。そのため砂糖を摂りすぎると、体に必要な栄養素が足りなくなってしまい、アレルギーの炎症をこじらせやすくなると考えられるのです。同時にカンジダ菌など砂糖を好む微生物が腸内で増えすぎて、腸内細菌のバランスが崩れるのも一因だと思われます。

実際に砂糖を控えるよう伝えて、症状が改善したアレルギー患者はたくさんいます。まだ研究途上ではあるものの、関連があるのは間違いないと見ています」

呼吸でアレルゲンを取り込むことで発症する喘息も、代表的なアレルギー疾患の一つだ。大人の喘息は重症化しやすい傾向にあるが、そのリスクも日常の暮らしの中に潜んでいる。埼玉医科大学教授で、喘息の治療に詳しい永田真氏が解説する。

「小児喘息の場合、原因の99％はダニですが、大人にはそれ以外にも特有のアレルゲンがあります。近年とくに注目されているのは、土の中にいる『アスペルギルス』というカビです。ガーデニング中に吸い込むことが多いのですが、実は外気を取り込むエアコンのフィルターを通して、室内に入り込むこともある。季節の変わり目には、エアコンのフィルターを念入りに掃除するといいでしょう」

暖かくて便利な防寒肌着のワナ

またアレルギー疾患の一種であるアトピー性皮膚炎も、日常の習慣によって症状が悪化してしまう。東京医科大学病院の沼田貴史氏は、「これから寒くなる季節、化学繊維でできた防寒肌着が原因で、アトピー性皮膚炎が悪化するケースが多い」と指摘する。

「近年の研究では、『バリア・免疫・かゆみの三位一体論』が提唱されています。すなわち、乾燥して皮膚のバリアがダメージを受けると、アレルゲンが侵入しやすくなる。そうなると免疫反応でかゆみが生じて、肌をかくので傷ができ、バリアがさらに弱まる……というように、三者の相互作用でアトピー性皮膚炎が慢性化するという理論です。

化学繊維の肌着はこすれやすいので、かゆくなりやすい。そのうえ汗をしっかり吸収して発熱するため、どうしても肌が乾燥してしまいます。私が診た患者の中には、着るのをやめただけで症状が改善した人もいました」

身の回りにあるさまざまなアレルゲンも含めると、日常生活はアレルギーのリスクまみれだ。

「大人の多くは、『アレルギーは子どもの病気』という意識を強く持っています。しかし、長年アレルギーを発症してこなかったからといって、決して甘く見てはいけません」（前出の福冨氏）

いざ発症しても困らないように、正しい知識を身につけておきたい。

「週刊現代」2025年10月13日号より

