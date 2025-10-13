「女性を無視したら商売成り立たず…」閉店セール商法でおなじみ「サカゼン」が本当の《閉店ラッシュ》に陥っていた

大きいサイズのアパレルを主力とする紳士服量販店大手「サカゼン」。今、その店舗の閉店が相次いでいる。

「35年間ご愛顧ありがとうございました」

今年10月に入って、東京・池袋にあるサカゼン池袋店の店頭には、こんな言葉を添えて「完全閉店」と大きく掲示されていた。これに対し、SNS上では当初「いつもの閉店セール商法でしょ？」などの声も挙がったが、同月6日に運営元の坂善商事株式会社がXの公式アカウントで以下の通りアナウンスする事態に。

〈この度、長らくご愛顧いただいておりましたサカゼン池袋店は、2026年1月12日をもって完全閉店する事が決定いたしました。日頃よりご利用いただいておりましたお客様へは、感謝を申し上げると同時にご不便をおかけしますことを、お詫び申し上げます。〉

同社の投稿によれば、確かにサカゼン池袋店は2026年1月12日に完全閉店。その間は「完全閉店セール」を実施するほか、同年秋ごろを目途に、「サカゼン最大級の大きいサイズ専門館」としてリニューアルオープンを予定しているという。

相次ぐ閉店、業績も赤字に苦しむ

今年に入り、サカゼンの「完全閉店」が目立っている。今回の池袋店以外にも、都内では世田谷店や北千住マルイ店、千葉では柏店などがすでに閉店済みだ。

サカゼンを運営する坂善商事といえば、1946年創業と、業界屈指の老舗で知られる。他の紳士服量販店ではこれまで重視されてこなかった「イレギュラーサイズ」、すなわち標準的な日本人の体格とは異なる人向けのサイズをメインに商品を展開。

現在こそ、紳士服のみならず、レディース服やカジュアル服、直輸入のインポートブランドなども取り揃えているが、やはり「大きいサイズの紳士服」というキャッチコピーで事業を拡大してきたことで知られる。

そんな同社が、なぜこのタイミングで店舗の閉店を推し進めているのだろうか。国内アパレル業界に詳しい、ファッションビジネス・コンサルタントの磯部孝はこう指摘する。

「やはり業績悪化に伴う、不採算店舗の整理や店舗統合によるものだと考えられます。同社の足元の業績として、2024年9月期決算を見ましたが、営業収益は約94億円（前期比−6.8％）、営業利益は約マイナス2100万（同−105.4％）と、前期比でともに減収減益。当期純利益はマイナス1億円もの赤字となっています。

赤字の最たる要因は、シンプルに売り上げが落ちていることでしょうか。サカゼンの経営状況はけっして盤石ではないという印象です」

さらに磯部氏は、「そもそも紳士服量販店は厳しいが、とりわけサカゼンが抱える“ウィークポイント”がある」とも言う。

女性を無視しては商売が成り立たない

「男性向けの紳士服やスーツに限った話をすれば、最大手である青山やAOKIなども数字の面は非常に厳しいのが現状ですが、それを『レディース』でカバーすることで、なんとかトントンまで持っていっているわけです。

その点、サカゼンは会社の興りとしてメンズを主体としてやってきたからでしょうか、今なお女性のイメージが特に薄く感じます。実際、私も近所にある蒲田店をのぞいてみましたが、ビル1棟、地下1階から7階まで丸々サカゼンという大型店にもかかわらず、レディース向けのフロアはわずか1つだけ。それほどレディース分野が弱いのです」（同）

これは紳士服業界のみならず、アパレル業界全体でも共通する問題だ。

直近、ファーストリテイリングが運営する「ユニクロ」の国内売上高が初めて1兆円を突破し、話題となった。そんなユニクロですら、実はメンズ商品の数字があまり良くない。しかし、レディース商品の売り上げが突出しているからこそ、好業績を維持できているわけだ。

磯部氏が続ける。

「スーツなどにしても、共稼ぎが世間一般に定着したことで、男性以上に女性のほうが会社の通勤着として需要が高まっています。紳士服量販店大手がこぞってレディース商品の拡充を進めているのは、そのためです。

また、紳士服の世界では、妻が夫の代わりに服を買う『代理購買』が意外と大大部分を占めています。妻が財布の紐を握っているのもザラですから、やはり女性客の支持がない状況である限り、サカゼンの浮上の目は薄いでしょう」

女性を無視しては商売が成り立たない――これこそ、アパレル業界《鉄の掟》なのだろう。

さらに、サカゼンにとって「強み」の部分まで、近年その影響力が薄れつつあるという。つづく【後編記事】『「しまむらに完全敗北」サカゼンが巨額の赤字に苦しむ本当の原因…大きいサイズ服に《強大なライバル》登場か』で解説する。

