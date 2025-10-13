ウォーキングの大敵「動悸・息切れ」は、なぜ起きるのか？　「ひざタッチ」「ツイスト腕振り」で心配を鍛えよう！

酸素が行き渡らなくなる

健康のために毎日、ウォーキングにいそしんでいる人も多いだろう。だが、動悸・息切れでなかなか長続きしない人も多いのではないだろうか。

そもそもなぜ、動悸・息切れは起きるのか。心臓血管研究所附属病院名誉所長の山下武志氏が語る。

「筋肉は使わないとやせ細っていきますよね。心臓も筋肉でできていますから、使っていないとやせ細り、硬くなっていきます。肺も同じで深呼吸などでつねに動かしているから、しなやかさが保たれているんです。

肺の機能が落ちると酸素を十分に取り入れられず、酸素が全身に行き渡らなくなります。これが息切れという現象です。

そしてたとえ肺の機能が元気でも、心臓がきちんと動かないと酸素の溶け込んだ血液が十分に行き渡らないわけですから、やはり息切れを起こす。

酸素を全身に届けるうえでは、心臓と肺、両方の機能が重要になるわけです」

全身に十分な酸素が行き渡らず、心肺機能によって送り出せる酸素が、そのときに必要な酸素量に足りていない場合に、動悸・息切れは起きるというのだ。

年齢に関係なく筋肉は鍛えられるのと同じく、心肺機能は高齢者になっても鍛えられる。動悸・息切れしにくい身体は、いくつになってもつくれるのだ。

ただし――。

「加齢につれて運動能力が落ちていきますので、たいていの人はあまり動かずじっとしながら生活してしまうんです。

するとますます筋力は落ち、心肺機能は衰えて、ますます息切れする。『すぐ息切れを起こすから……』と、ますます動かなくなる悪循環に陥るわけです」（山下氏）

「ひざタッチ」「ツイスト腕振り」

心肺機能をなるべく衰えさせないためにも、日頃から身体を動かして、心肺機能を手軽に鍛えておくにこしたことはない。

べっぷ内科クリニック院長の別府浩穀氏は、有酸素運動が日常生活の動悸・息切れを改善してくれると言う。

「有酸素運動を継続していると、心肺機能が高まり、体内に効率よく酸素を取り込めるようになります。心臓が鍛えられれば、心不全の予防にもつながります。

ウォーキングは効果的な有酸素運動ですが、90歳を超えても元気で歩くにはとにかく下半身が大事です。下半身を鍛えるのにおすすめの運動は『ひざタッチ』です」（別府氏）

「ひざタッチ」は、右太ももと左太ももをそれぞれ上げることを繰り返す運動だ。右太ももを上げたら左手でひざをタッチして20秒キープする。その後、左太ももを上げて右手でひざをタッチして20秒。それを交互に繰り返す。

「難しいなと思う人は椅子などで身体を支えながら行うと良いでしょう。いきんでしまうと血圧が上がるので、息を止めないペースで行ってください」（別府氏）

また、「ツイスト腕振り」も心肺機能を高める。膝を軽く曲げ伸ばしながら、腕を前後交互に大きく振る。ひざの屈伸に合わせるように腕を振るのがポイントだ。

「この運動のキモは腕振りしながら身体をゆさぶることです。それにより、心肺周りの筋肉が伸び縮みしてほぐれる。お腹周りの筋肉も鍛えられ、体幹の強い転倒しにくい身体になります」（別府氏）

ひざタッチやツイスト腕振りは、毎日続けることで、杖をつかずとも歩けるようになることも可能だという。

【こちらも読む】『「毎日１万歩」はほとんど効果がない！ 無理なくできる「インターバル速歩」こそ、長寿への近道』

【こちらも読む】「毎日１万歩」はほとんど効果がない！ 無理なくできる「インターバル速歩」こそ、長寿への近道