後藤真希「スタートがハロー！プロジェクトでなかったら、その後の人生はまったく違っていた」

2024年、デビュー25周年イヤーを記念して、13年ぶりのアルバム「prAyer」をリリースした後藤真希さん。同年11月には、写真集「flos（フロース）」を発売。重版10刷を記録しただけでなく、電子版は電子写真集として日本歴代第一位の売上を記録し、大きな話題となった。

今年9月には、デジタルシングル「What?」と「Which? Prod. Giga」を先行配信。10月15日には、彼女の最新アルバム「COLLECTION」がリリースされる。Da-iCE の花村想太氏とのコラボレーションシングル「チェケラ」も収録されている同アルバムは、アーティスト・後藤真希の現在地を知るうえで必聴の一作だ。

モーニング娘。の第3期メンバーとして13歳でアイドルデビューし、ソロになってからはアーティストとして自身のパフォーマンスを追求し続けてきた後藤さん。現在は、バラエティー番組やフェスなどにも出演。新たなファンを獲得している。

インタビュー前編では、最新アルバムのこと、デビューから今日まで、そして彼女が抱えるコンプレックスなど、今の彼女について聞いた。

「後藤真希に求められているもの」を考え続けている

白いワンピースに身を包み、「今日はありがとうございます。何でも聞いてください」と登場した後藤さん。気さくな笑顔に場の空気が一瞬で和む。コーヒーを片手に、アルバムリリースを控えた今の気持ちを聞くところからインタビューはスタートした。

後藤真希さん（以下 後藤）「昨年末『ももいろ歌合戦』（ももいろクローバーZ主催の大晦日イベント）に出演したり、年明けにはAKB48さんのステージに参加したり、ここへきて現役のアイドルの方々とコラボする機会が増えています。そんなこともあって、今年は自分をどう見せていくかものすごく迷った年になりました。

アーティストとしてカッコよくパフォーマンスすることはもちろん、アイドル出身らしい見せ方もできてしまうけど、『自分自身はどっちが好き？』となったら、やっぱりカッコイイ感じの曲を歌っている自分なんですね。

アイドルである後藤真希を求められているのか、ちょっとカッコイイ雰囲気で歌うことを求められているのか……。『ファンの皆さんはどっちが嬉しいんだろう？』と迷い悩む時期だったように思います。

今回リリースしたアルバムには、花村想太さんがプロデュースしてくださった『チェケラ』のように、元気でかわいくてキャッチーな曲もあれば、オシャレな面やクールな面がちょっと見える曲、重さを感じる曲など、さまざまな曲が入っています。

“アイドルやってます！”という雰囲気の曲を聴いたファンの方は、その感じでいくのかなと思うかもしれないけど、それは私のごく一部に過ぎません。アイドルの部分だけを突き詰めるわけではないですよという意志表示が、今回の新曲である『What?』と『Which? Prod. Giga』なのかなと思うんです。結局、今やりたいのはこっち、ということですね」

最新アルバムでは「自分がやりたい方向性」と向き合った

アルバムでは、モーニング娘。の楽曲も3曲カバーしている。なぜ今回、これらの曲を選んだのだろう？

後藤 「『そうだ！We're ALIVE』『Memory ⻘春の光』『NIGHT OF TOKYO CITY』の3曲ですね。ここでも『LOVEマシーン』『ハッピーサマーウェディング』『ザ☆ピ〜ス!』のような、はっちゃけた曲は選びませんでした。

『そうだ！We're ALIVE』はクールに歌える曲。『Memory ⻘春の光』『NIGHT OF TOKYO CITY』は私が加入する前の楽曲です。もともと私がイメージしていたモーニング娘。ってこういう感じなんですよね。

私が『LOVEマシーン』から参加して、方向性が180度違うグループになったけれど、最初はこういうグループに憧れていたよね、こういう歌手になりたかったんだよね、と。そういった意味で、自分がやりたい方向性を示せたアルバムなのかなと思っています」

1999年、オーディションを経てモーニング娘。第3期メンバーに。当時後藤さんは13歳の中学生。トレードマークとなった金髪も「学校が夏休みに入った勢いで染めてしまっただけ（笑）」で、まさかその後モーニング娘。のメンバーになるとは思ってもみなかったと振り返る。

デビュー１ヵ月弱で、もう辞めたくなっていた

後藤 「デビュー当時はもう、何も考えず“ただそこにいた”という感じでした。『立ち位置はここだよ』と言われたらそこにいるし、歌うパートに私の名前が書いてあったらそこを歌うという。すべてをただ言われるままにやっていました。

大変だったのは、曲、振付、立ち位置と、覚えなくてはいけないことがたくさんあったこと。これまで積み重ねてきたスキルに新たなことが加わるならまだしも、全部が初めてだったので本当に戸惑いました。10日間でいきなり13曲を覚えなくてはならず、プレッシャーで大変でしたが、もうやるしかないという感じで。

夏（まゆみ）先生も指導の最中はとても厳しくて、常に『大丈夫かな？ 私できてるかな？ 間違えてないかな？』と先生の表情を見ながらレッスンを受けていた記憶があります。その時期は何回も『辞めたい』と口にしていました。オーディションに受かって、まだ１ヵ月もたっていないのに（笑）。それくらい大変でしたね。

芸能界は、外からはただただキラキラして見えるけれど、中に入ると全然違う。いち視聴者としてテレビを観ていたときは、『出演しているとき＝お仕事をしているとき』だと思っていたんですね。

でも実際は、テレビに映っていない間にもたくさんの仕事があるわけで。テレビに出て、週末はあちこちの地方でライブをやって、帰ってきたらまた他の仕事をしての繰り返し。今振り返っても忙しかったですし、よくやれたなと思います」

つんく♂さんは、モーニング娘。のお父さん

「LOVEマシーン」でデビューし、時代の寵児となった後藤さん。華やかな世界に生きる楽しさも苦労も経験した今、13歳の自分に戻ったとしたら再びオーディションを受けるだろうか？ そして後藤さんにとってつんく♂さんとは？

後藤 「もう一度モーニング娘。のオーディションを受けるかどうか……そうですねぇ。現在のスキルが備わっているならいいですけど、またゼロからは厳しいかな（笑）。スキルは当時のままだとしても、今の意識をちょっとでも持って戻れたら、やれるんじゃないかという気がします。

つんく♂さんは、モーニング娘。のお父さんですね。1から10まで子どもたちのことを考えて、プロデュースしてくれた人。お父さんのおかげで子どもたちが自由に表現できたし、お父さんが『こういうふうにしようよ』と言ったら、みんなちゃんと言うことを聞いていました。

とはいえ、あの難しい年ごろの女の子たちをまとめるのは並大抵のことではなかったはず。なかでも私……ですよね。素直に言うことを聞くと思ったら大間違いです（笑）。きっと『この子に何をどう言えばいいんだ！？』と思われていたと思います。

私がソロになって以降、つんく♂さんがブースに入ってディレクションしてくれたのは『愛のバカやろう』だけですが、つんく♂さんのこだわりはそのときもすごく感じていました。本当に愛情を持ってプロデュースしてもらいましたし、私のスタートがハロー！プロジェクトでなかったら、その後の人生はまったく違ったものになっていたと思います」

コンプレックスがあるからこそ、成長できる

高い歌唱力とキレのあるダンスに定評がある後藤さん。最新アルバムの楽曲もバラエティーに富み、その表現力の豊かさに驚かされる。そんな彼女には、意外にもコンプレックスがあると言うがーー？

後藤 「私は昔から、自分の歌にコンプレックスがあります。一人で表現して歌いこなす自信がなくて、パフォーマンスしなければいけない場でひどく緊張してしまうんです。

歌う前は『どうしよう、大丈夫かな？ 歌えるかな、私』とずっとドキドキして、歌い終わってからは『あそこはもう少し上手にできたなぁ……』と自分の中で反省会が始まる。その繰り返しです。

でもそれは私だけではなく、ベテランの歌手の方でも、いまだに歌う前は緊張して手が震えると聞きました。考えようによっては、私もコンプレックスがあるからこそ『次はこうしよう』と備え、成長することができる。これからもそんなふうにコンプレックスをバネにして、自分なりに精一杯努力しながらやっていくのだろうなと思います」

「アーティスト活動を何度も辞めようと思った」という後藤真希さんが、それでもステージに立ち続ける理由を語ったインタビュー後編も必見。

後藤 真希（ごとう・まき）

1985年9月23日生まれ。東京都出身。O型。1999年、「モーニング娘。」3期メンバーとしてデビュー。その年、ミリオンヒットを果たした「LOVEマシーン」は社会現象に。そして、2年後の2001年には、「愛のバカやろう」でソロデビュー。2020年4月よりゲーム実況と、ライフスタイルや美容情報を発信するYouTubeチャンネル「ゴマキのギルド」を開設。2024年にデビュー25周年を迎え、2025年10月15日には記念アルバム『COLLECTION』をリリース。アーティストとしての存在感をさらに高めている。2024年11月には写真集「flos」を発売、記録的大ヒットとなった。

