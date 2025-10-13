「かゆすぎて皮膚をナイフでこそぐ」…内臓由来のヤバすぎる「かゆみ」を専門医が解説

かゆみの裏に「命にかかわる大病」も

「かゆみ」を経験したことのない人はいないだろうが、実はそのメカニズムについては完全には解明されていない。

ときには、かゆみの裏に命にかかわる大病がひそんでいることもある。

「実は、がん患者さんの多くがかゆみを抱えています」

こう解説するのは、順天堂大学環境医学研究所所長で、順天堂かゆみ研究センター長の高森建二氏だ。

「その詳しいメカニズムはまだわかっていませんが、がん細胞がかゆみ物質を出しているのではないかという説がずっと有力視されています。

たとえば、あまりのかゆさに耐えかねて、身体中の皮膚を刃先をつぶしたナイフでこそぐようにしてかく患者さんがいました。調べてみたら、膵臓がんだと発覚したのです。

膵臓がんは、なかなか見つからないのですが、この患者さんはかゆみのおかげでがんが発見され、結果的に一命を取りとめました」

肝機能が低下するとかゆくなる？

大きく分けると、かゆみには2種類ある。ひとつは湿疹やじんましん、アトピー性皮膚炎など皮膚そのものに炎症が起きる「皮膚疾患」によるもの。もうひとつは肝臓や腎臓などの不全が原因で起きる「内臓疾患」によるものだ。前者はなじみ深いが、後者は初耳だという人も多いだろう。

「一番怖いのは内臓の異常に由来するかゆみです。実際、患者さんに話を聞くと『身体の中から湧き出るようなかゆみ』というような表現をします。どこか一部ではなく、全身にかゆみが起こるのが特徴です。

原因として多いのは腎不全など腎機能の低下によるもので、人工透析を受けると、かゆみが強くなります。もうひとつは肝臓の病気です。特に原発性胆汁性胆管炎は、強いかゆみが起こります」（高森氏）

原発性胆汁性胆管炎とは、免疫システムに異常が起こり、肝臓に胆汁が溜まる病気で、徐々に肝硬変へと進行していく。放置すれば肝臓がんに発展する危険性もある。

肝機能が低下するとかゆくなる理由について、千里中央花ふさ皮ふ科・美容皮膚科院長の花房崇明氏はこう語る。

「赤血球が分解されると『ビリルビン』という黄色い色素が生じるのですが、通常は肝臓で処理され便として排泄されます。しかし、肝臓の処理能力が落ちると血液中に残り、皮膚や白目が黄色くなる『黄疸』の原因となるのです。

一方でかゆみの直接の原因は、ビリルビンではなく、ビリルビンと一緒に血液中にたまる胆汁酸などの物質です。肝臓や胆道の働きが弱まると胆汁の流れが滞り、これらの物質が血液循環を通じて全身に運ばれる。すると、皮膚の末梢神経を刺激して強いかゆみを起こすことがあります」

皮膚に疾患がないにもかかわらず、全身のかゆみと黄疸が出た場合は、肝臓の異常を疑ったほうがいいだろう。

黄疸が出ていなくても要注意

ただし、黄疸が出ていなくても、肝臓疾患に由来するかゆみが生じるケースもある。いけがき皮膚科院長の生垣英之氏はこう語る。

「虫に嚙まれたように全身に大きめのブツブツができるのが痒疹です。アトピー性皮膚炎や虫刺されがきっかけとなることもある一方で、肝臓で生成される胆汁がうっ滞（流れが悪くなること）し、血中に蓄積した結果、皮膚の神経を刺激してかゆみを引き起こす場合もあるのです」

また、血液がんのひとつである悪性リンパ腫も、かゆみが生じることで知られている。リンパ腫が皮膚を圧迫したり、がん細胞が放出する物質が神経を刺激したりすることで身体がかゆくなるのだ。

「他には、私が見た患者さんで胸や背中に茶色のボツボツができた方がいらっしゃいました。短期間で急にイボが発生・増大し、次第にかゆくなったと言うんです。胃カメラの検査をしたところ胃がんが見つかりました」（生垣氏）

「週刊現代」2025年10月13日号

