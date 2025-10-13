巨人チェ・ホンマンの爆食いぶりに驚愕「食費は月に100万、焼酎は30本」

チェ・ホンマンが驚異的な大食いぶりを披露した。韓国で10月11日に放送されたMBCバラエティ番組『全知的おせっかい視点』では、ゲストとして出演したチェ・ホンマンが済州島(チェジュド)での生活を公開した。

この日、チェ・ホンマンは済州島のあちこちにあるグルメ店を巡りながら、圧倒的な食欲を見せつけた。特に、2か月の間に20回以上通ったという焼肉店を紹介し、「支出の80％が食費だ。1日の食費だけで30万〜50万ウォンほどかかる。月に1000万ウォン近く食費を使う」と明かし、周囲を驚かせた。

また、マネージャーたちと食事の場で乾杯を交わしたチェ・ホンマンは「酔ったことがない」と語り、「若い頃は果てしなかった。焼酎を30本、つまり一箱を飲んでも酔う感覚がなかった。ただ少し目が赤くなるだけ」と説明した。

キャプション

続けて「だからお酒を飲んでも楽しくない。わざわざ高いお酒を飲む必要もない」と話し、お酒の代わりにソフトドリンクを飲む理由を明かした。

さらに、スキューバダイビングへの憧れについても語り、「問題は服だ。私の足がまるでアヒルの足みたいでね。泳いでいたとき、サメに遭遇したんだ。遠くからサメのヒレが見えた。心の準備をして、戦う準備もした。でも思ったほど大きくなかったから怖くはなかった。サメが近づいてきたけど私を避けていった。たぶん私をクジラだと思ったんだろう。私は鼻先を殴るつもりだった」と振り返った。

これに対し、ユ・ビョンジェが「どんな動物まで倒せそう？」と尋ねると、チェ・ホンマンは「ライオンやトラも勝てそうだ。クマでも大丈夫だと思う」と答えた。

なお、チェ・ホンマンの身長は217cm、足のサイズは360mmを超えるという。

（記事提供=OSEN）