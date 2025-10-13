「るろ剣」はなんの略？5度も映画化に成功したレジェンド作品！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「るろ剣」はなんの略語？
「るろ剣」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、5度も映画化に成功したレジェンド作品ですよ。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-」を略した言葉でした！
るろ剣とは、原作・和月伸宏氏による人気漫画『るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-』のこと。
『るろうに剣心ー明治剣客浪漫譚ー』は、コミックスがシリーズ累計7,200万部、実写映画はシリーズ累計興行収入193億円と全世代からの支持を受ける大人気作品です。
2025年3月に開催された「AnimeJapan 2025」にて、TVアニメの第3期の制作が発表されましたよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『TVアニメ「るろうに剣心ー明治剣客浪漫譚ー」公式サイト』
ライター Ray WEB編集部