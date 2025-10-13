「るろ剣」はなんの略？5度も映画化に成功したレジェンド作品！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「るろ剣」はなんの略語？

「るろ剣」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、5度も映画化に成功したレジェンド作品ですよ。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-」を略した言葉でした！

るろ剣とは、原作・和月伸宏氏による人気漫画『るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-』のこと。

『るろうに剣心ー明治剣客浪漫譚ー』は、コミックスがシリーズ累計7,200万部、実写映画はシリーズ累計興行収入193億円と全世代からの支持を受ける大人気作品です。

2025年3月に開催された「AnimeJapan 2025」にて、TVアニメの第3期の制作が発表されましたよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『TVアニメ「るろうに剣心ー明治剣客浪漫譚ー」公式サイト』

