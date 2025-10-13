【聖地巡礼は62%、推し活アカウントは40%】早稲田で聞いた現役大学生125人のアンケートで見えてきた「意外にオタクな実態」

現役大学生125人にアンケートを実施

学生に話を聞いた。

いまどきの大学生の実態がわかるとおもうので、紹介する。

現役学生125人に聞いたアンケートである。

もともと学生のゲーム大会のために私ががんばって聴取したものだが、そのうちおもしろかったデータを紹介したい。

まず、いまどきの親戚の数について。

「あなたには、『いとこ』はいますか」

昭和なかごろに生まれた私は、そういう問いじたいがおもいつかなかった。

いとこはふつう、いるだろう、とおもうのは、兄弟姉妹の多かった時代の常識でしかない。いまは兄弟姉妹の多い時代ではない。

大学生125人に聞きました、「いとこ（父母の兄弟姉妹の子）が1人もいない」、イエスかノーか。

だいたい個人ラインで聞いている。

いとこがいない大学生はどれぐらいか。

結果は9％であった。（125人中11人）。

いま、いとこがいない学生が1割ほどいる。

基本、聞いているのは早稲田大学の学生である。

他大の子も10人少々入っているが9割は早大生の答え。東京の新宿区にある大学に通っている学生たちの回答だ。

いとこがいない、というのは、また、少子化というのは、いったいどのへんの世代まで影響が出ているのかという話でもある。

いまの大学生の親の年齢は、40代から50代が中心で、すこし60代もいる、というあたりだろう。昭和生まれである。

その世代でも、兄弟や姉妹に子供がいない、ということがあるのだ。

ある4年女子(政経学部)は「父も母も一人っ子なので、いとこはいません」と答えていた。両親がどちらも一人っ子というのが、わかりやすい「いとこゼロ」のケースである。

たぶん、この数字はどんどん増えていくのだろう。

「親戚の集まり」の規模が縮小していって、バラエティ番組の大家族ものは人気を保つ、というのが続いていくのかもしれない。

お正月にお年玉をくれるおじさんおばさんが、昔よりずいぶん少ないんだろうなと余計な心配をしてしまう。

野性のカブトムシを捕まえた経験は…

つぎの問題。

「野性のカブトムシを捕まえたことがありますか」。

いまどきの学生だから、あまり虫を捕まえることも少ないのかとおもって聞いてみた。

意外とそうでもない。

捕まえたことある人は42％（53人）もいた。

おもったより多い。めちゃ多い。

そのへんをノコノコ歩いているカブトムシの数が昔より増えた、という話は聞かないので、たぶんわざわざ捕まえに行っているのだろう。

女子でも意外に多かった。（捕まえたことがある53人中15人が女性）

ちなみに回答者125人の男女比率は男63で女62と見事に5割ずつである。考えてみればかなり女子比率の高いサークルである。

早稲田大学に通える関東圏に住んでいても、カブトムシを気軽に捕りに行けるエリアな人たちが何割かいて、あとは、親御さんが、子供のためにそういう場所にきちんと連れていってくれてる、ということのようだ。早稲田の学生を見ているとやはりいい家庭育ちなのだろうなとおもわせる子が大半である。

私は都市育ちだったということもあって、クワガタムシは小さいのを何度か捕まえたことがあるが、野性のカブトムシを捕まえたことはない。なかなかうらやましい。

個人的には、野性のカブトムシを手に取れるのなら、家の中を勝手に動きまわる昆虫を見てもそんなに騒がなくてもいいのにとおもうが、まず賛同してもらえない。

この意見を言っただけで意見ごとゴキジェットを噴霧されそうになるばかりだ。しかたがないとはいえ、昆虫視点から見ると、ちょっと悲しい。

大学生「オタク」のリアル

さて、このアンケートを聞いたのは、早稲田大学の漫画のサークルである。

9月に開かれた夏合宿での、ゲーム大会での出題のために参加者全員に聞いた。

大学生だけど漫画やアニメが好き、という人ばかりだから「オタク」気質の人が多い。

1983年に中森明夫が名付けたとおりの、漫画やアニメが好きな人たち、という分野での「オタク」である。（さすがに最近のコミケで「おたくは、」と話しかけているのは私は見たことはないけれど）

世の中の本物のオタクというのは、大学漫画サークルで夏合宿に行ったりはしない、という見解もあるだろうが、客観的なオタク基準はないので、本人が、自分はオタクだと宣言すればそれでオタクでいいとおもう。

陽キャの人（いわゆるパーリーピーポー系）を苦手とするのが基本性質である。

部員に自分を陰キャだとおもうか、陽キャだとおもうかと聞くと、たぶん8割以上が陰キャと答えるとおもう。（来年、聞いてみる）

さて、大半の人が、自分はオタクだとおもっていそうな学生たちに、次の質問をした。

「『聖地巡礼』をしたことがあるか」。

もちろん漫画作品やアニメ作品の舞台を訪れることであって、宗教心をもってベツレヘムやメッカや大峯山へ行くことではない。いまさらそんな説明いらないだろうけど。

SNSで「聖地巡礼」といれると、すごくたくさん報告があがっている。

オタクのサークル部員ははたしてどれぐらい行っているかというと。

回答は62％（79人）だった。

多いことは多いけど、行かない人は行かないようだ。

たしかに聖地巡礼は、観光とか旅行セットだから、そういう移動が好きかどうかという問題にもなってくる。あまり動きたがらないオタクもそこそこいるようだ。

つづいて、「推し活用の別アカウントを持っているか」を聞いた。

SNSで、ふだん使いのアカウント以外に「推し活」のために別のアカウントを使っているか、という質問である。

これは40％（51人）だった。

4割の学生が推し活用の別アカウントを持っていた。

この「パーセントクイズ」の設問は、事前にOBたちと詰めていく。

ある若いOBはこの設問を見て、「いや、そんな人はほとんどいないでしょ」と言いだしていたが、4割いた。

オタク系の若者たちでも違う分野でのオタクのことはよく知らない、ということでもある。

別アカウントを持っているのは、女性が多かった。持っている人のうち3分の2が女性であった。

「別アカウントを持っている」ということは、とりあえずインターネット上では別の人格を使い分けている、とも言えるわけだ。そんな大層なことではないという人も多いだろうが、顔を使い分けるというのは、女性のほうが多いようである。

早稲田生と塾通いの相関

さて、あとは塾について聞いてみた。

塾に通ったことはあるか。

「じつは塾に通ったことがない」という質問でイエスノーで答えてもらったが、早稲田大学学生は、やはりほとんど塾に通ったことがあるようだ。

塾に通ったことのない人の割合。

5％(6人)だった。

早稲田大学に入るの子は、だいたい塾に通っている。

まあ、当然だろう。

でも通わなかった人が6人いたんだということで、あらためて、なんでいかなかったのか、というのを、さっき、聞いてみた。個々のラインやりとりでデータ採取しているので、あとからそういうことも可能である。

1人はアメリカに住んでいたから（そもそもアメリカ人らしい）ということである。アメリカ人はアメリカの塾に行かない。そもそも塾がないらしい。

あとは以下の状況。

「いちど行ったけど寝るだけだったのでやめた」

「田舎だったのでいい距離に塾がなかったので行かなかった」

「なんだろう、親が塾がお金がかかると言ってたのを聞いたから行かなくていいと言ったような気がする」

「あの閉鎖空間がいやだったから」

「あ、すいません、行ってました、イエスノーで逆に答えてしましました、すいません」

誤回答が1人いたわけだ。いやはや。

ほんとうは塾に行かなかった子は5人4％だったわけだが、もうクイズ大会は終わってしまったのでどうしようもない。

早稲田大学生のうち96％は塾に通っていた。

まあ、そうだろうな、とおもってしまう。

でも96％という圧倒的な数字なのは驚きである。

以上、いまどきの学生のデータでした。

ほかにもいくつかデータがあるのだけれど、また次の機会に。

