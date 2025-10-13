"1日で100人と関係を持つ"動画で物議を醸したイギリス出身の女性インフルエンサー、リリー・フィリップス（24）が、深夜に自宅であわや……のトラブルがあったことを明かした。

【写真】“1日で100人と関係を持つ”で物議を醸したリリー。マフラーを胸に巻きつけるという大胆なファッションを見せたライバルなども

近頃、あえてセンセーショナルなSNS投稿をしてユーザーを集め、自身を被写体にしたより過激なコンテンツを有料販売するインフルエンサーが増えている。金髪ロングで抜群のプロポーションで活動をするリリーは、そのうちのひとりだ。インタビューなどで「200万ポンド（日本円にして約4億円）以上を稼いだ」と公言しており、界隈では"成功"を体現しているとも言える。

昨年は"1日で100人と関係を持つ"などと語った動画を公開して話題になるほか、60歳以上の男性と動画を撮るために『最年長のファンと関係を持ちたい』『介護施設にいる人は連絡して』と呼びかけるなど、たびたび批判を巻き起こしている。

そんな彼女は10月上旬に公開されたネット番組『ジャスト・ビトウィーン・アス』で「昨晩12時半に誰かがドアをノックした」と語った。パブで出会った男性が同じ日の夜、「ただ挨拶がしたいだけだ」と予告なしにリリーの自宅にやってきたのだという。

同樣のトラブルは今回が初めてではないそうで、「以前、若い人たちがグループで私の家の玄関に来たことがありました。昼間のことでした」とも告白。「でも深夜は危険。もう少し注意する必要があるかも」と自身の安全について話していた。

リリーは"12時間で1000人以上の男性と関係を持つ"パーティーを開催して、同じようなビジネスを展開するインフルエンサーのトップに君臨するボニー・ブルー（26）とも面識があるという。

「ボニーとリリーは、成人向けコンテンツにおける"チャレンジ企画"の代名詞的な存在です。以前は親しく交流する盟友同士でしたが、仲違いしたようで、お互いに対抗心を燃やすような企画や発言が増えていきました」（前出・ジャーナリスト）

リリーの家族は娘の活動に複雑な思い

しかし、金銭的な成功と引き換えに、"男たちが自宅に突然押しかける"という危険な状況に陥ってしまったようだ。また、家族との関係も悩みのタネだろう。前出のジャーナリストが語る。

「8月下旬に放送されたイギリスのドキュメンタリー番組『ステイシー・ドゥーリー・スリープス・オーバー』がリリーとその家族にインタビューしています。

両親は娘の活動にかなりの抵抗を感じているようで、父親のリンジーさんは、『時々、娘の育て方を何か間違えたんじゃないかと考える』などと吐露していました。親子3人が涙していましたが、リリーは結局、『両親の気持ちは理解するし、尊重する。それだけ』『私は自分の人生を望むように生きなければいけない』と、活動を辞めないことを宣言しました」

家族の反対、身の危険。それでもリリーは活動を続けていくのだろうか。