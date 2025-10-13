マルチ商法にのめり込み、500万円もの借金を抱えた母。娘の祐子さんはそんな母を必死に支え続け、一時はマルチ商法から脱したかのように思えた。

【写真】母が顔に貼っていたシール。「ここぞというときの願いごと」に使うそう

ところが、再会した母の頬には直径10センチの巨大な金色のシールが貼られていた。

パニックになった娘が送ってしまった「最後のLINE」、そして今振り返る母がマルチにハマったワケとは──。

「次はもう助けられないよ！」娘の悲痛な叫び

──巨大なシールを頬に貼ったお母さんを見て、祐子さんは？

「シールの大きさにびっくりして、一瞬パニックになりました。でもすぐに思ったのは『また新しいものにハマって散財していたらどうしよう』と。すでに母の借金500万円を弟と立て替えていたので、金銭的に限界でした。

母いわく『願い事が叶うシール』で、価格は5000円ぐらいと。たった1枚で、ですよ。それで思わず『B社であれだけ懲りたのに、なんでそんなことしてるの？ 次は助けられないよ！』と、声を荒らげてしまったんです」

──お母さんは？

「反論はせず、ただ『友達にすすめられた。すごくいいもので、信頼している』と。その後は、おいしいものを食べようと母を食事に誘っても、しきりにフラついて寒がるんです。それで、母との外食用に持ってきた1万円を『これでおいしいものを食べて。絶対に変なものには使わないでね』と渡して帰りました。

その4日後でした。母のケアマネージャーから電話があったのは」

「痛いことが嫌いだった」母はカッターで手首を切った

──どんな電話が。

「『落ち着いて聞いてくださいね』と言うので、まさかと思いつつ『もしかして死んじゃいましたか』と言ったら『そうです』と。浴室で手首を切ったんです」

──それはショックでしたね。

「でも私、自分から『自殺ですか？』と聞いたんですよ。というのは、別れ際に『何もかも忘れて眠りたい』と言っていて。それがなにかひっかかっていて、また様子を見に行かなきゃと思っていたんですね。

私が甘かったんです。母は痛いことが大嫌いだったので、まさか手首を切るとは思わなくて。定期的にデイサービスも行き、ヘルパーさんも来ているし、そういう心配はないとタカをくくっていて。本当に、大間違いでした」

──鬱から快復していたのでは？

「母は薬を処方通りに飲んでいませんでした。部屋には未開封の抗うつ剤が大量に残っていて。一方で、眠剤を大量に飲み手首を切ったんです。これも私が甘かった。一人暮らしの母がちゃんと服薬できているか、チェックすべきでした」

洗脳が解けた母はひたすら自分を責めた

──でもこれまで、祐子さんはお母さんのことをさまざまな面でサポートしてきましたよね。

「振り返ると、私自身がちょっといい気になっていました。マルチ被害の裁判では、全員がお金を取り戻せるわけじゃありません。でもそれが実現できたし、実家も売らずに済んだ。あとは年金を上手に使えば大丈夫だろうと、母の心のケアを後回しにしていたんです」

──お母さんは何に一番苦しんでいたのでしょう。

「母はB社の洗脳状態から抜けると、今まで周りにいた人たちがお金目当てだったことに気づいたんです。そのことにひどく傷ついていました。

それに加え、裁判の過程でB社側から『購入の強要はしていない、自分の意思で買ったんだろう』『あなたは会社を応援するために自分から株主になったのに、今度は会社が信じられない、返金しろと言うのか』とさんざん非難されました。それがナイフのように母をえぐり、自責の念を募らせていたんです。私はそれに気づけませんでした」

「最後のLINEを今も後悔しています」

──お母さんは生前、その気持ちを誰にも言わなかったのですね。

「ええ。それに、私が今も後悔しているのが、母に送った最後のLINEです」

「またB社のようになったら困るという気持ちもあり、手厳しい口調になっちゃったんです。これも母を追い込んだ一因かもしれないと思っています」

──善意から出た言葉が、追い込んでしまった？

「私は以前、医療系の仕事をしていたので、鬱状態の人と接するときに否定してはいけないことは知っていたし、患者さんには優しくできたんです。でも、身内に対してとっさに優しくするのは、とても難しいと思いました。

母は躁状態のピーク時に月に数100万円を使っていたので、またそれが繰り返すかもと思ったら……。『そういうのは買わないほうがいいよ』などの優しい声かけは、できなかったです。

母が『醜い』と思ってしまった

──お母さんが亡くなって1年が経ちました。今、思うことは。

「もっと理解してあげればよかったです。

母は3歳で実母を亡くしているので、どこかで"理想の母親像"を求めていたのだと思います。そして母を勧誘したアップはだいたい少し年上の女性で、『〇〇ちゃん、元気にしてる？』『〇〇ちゃん、大丈夫よ』と、下の名で親しく呼びかけてくるんです。それが母には、自分が子どもに戻って頼れる存在に映ったんでしょう。

でも、マルチにハマってからは親子関係よりもアップを優先し、自分が入院したときも周りの患者をB社に勧誘して……。その姿を見たときは、母が本当に『醜い』と思いました。一瞬、孤独死するまで放っておこうかと思ったほどです」

──でも、本当のお母さんは寂しかった？

「ええ。本当は、ずっと自分の保護者を求めていた、とても気の毒な人だったと思います。寂しい心のまま育った母は、結婚後に父が保護者として支えてくれたことで、一時的に安定していたのではないかと。だから私が子どもの頃の母はまともに見えたのかもしれない……と考えると、つじつまが合うんです。

父の死後は精神不安定で脆くなりましたが、それが母の本質だったのではないかと。こういう視点を持って接していれば、結果は違ったかもしれないと思います。

私は母が好きでした。なのに、ちゃんと理解できなくて申し訳なかったと思います。生前に、母の本心をもっと探ればよかったです」

B社社長「うちのせいで自殺？ 前に出てこい」

──マルチ企業への思いは。

「母の死後、B社の手口を確認するために社長の講演会に行ったんです。すると社長は『うちが人の弱みを利用して、お金を巻き上げて自殺に追い込んだとSNSで言われている。そんな人がいるなら前に出ろと言いたい』と、私の目の前で母のことを笑い話にしたんですよ。母は生前と死後の2回、B社に穢されたと思います。

私が朝比ライオさんの『マルチ被害をなくす会』などで啓発活動を続けるのは、同じような被害者を増やしたくない思いと、母への罪滅ぼしの気持ちがあります。社長の笑い声は今でも忘れません。その怒りが、私が活動する大きな支えです。一生許しません」

（了。前編から読む）

