父が遺した3000万円が、わずか数年でゼロになった──。原因は、母親がのめり込んだ「がんが治る」と謳うマルチ商法だったという。

【写真】実家で見つけたB社株の申込書。『9株／30万』の欄に丸がついている

夫の死への後悔と病への恐怖につけ込まれ全財産を失った母親と、彼女を救おうとする家族の戦いの日々はあまりに壮絶だ。「マルチ2世」として発信している祐子さんに過去について聞いた。【前後編の前編】

「仲のいい家族だったんです」

──お母さんについて教えてください。

「母は高卒で地元の信用金庫に就職し、60歳過ぎまで働いていました。性格は明るく楽観的で、私ともずっと仲がよかったんです。

ただ、母は3歳のとき実母を結核で亡くしたせいか、健康や病気予防にこだわる人でした。そして他人を疑わないので、言われたことをすぐ信じてしまうんです。私の弟がアトピー性皮膚炎で、周囲に『ステロイドや病院の薬はダメ』と言われたのも影響しています。病院嫌いで、民間の健康法やスピリチュアルなものが好きでした」

──たとえばどんなものに？

「オーラが見えるというイベントに行ったり、60歳の頃は手から波動を出すという健康法にハマり、『20万円払って資格を取った』と言うんです。私は止めたんですが『自分で稼いだお金なんだからいいでしょう』と。

もっとも、母は飽きっぽい性格で、ひとつのものに長くのめり込まなかったので、私も深刻には考えていませんでした」

──転機はなんだったのでしょう。

「父が60歳目前で若年性認知症になり、さらに母が66歳で乳がんにかかりました。その頃から、母は気持ちの浮き沈みが激しくなったんです。そして父は2020年に亡くなりました。

その後、母が軽い脳梗塞で入院したので私が実家に寄ると、とんでもないものが出てきたんです。『大変なことになっている』と青くなりました」

通帳の残額を見せるのを拒む母

──何があったのでしょう。

「ゴミ屋敷のような実家で目に入ったのが、『株譲渡希望申込書』という1枚の紙。その中の『9株／30万』という申込欄に丸がついていたんです。これはただ事じゃない、まずいと血の気が引きました」

──株式の購入申込書だったのですね。

「ええ。物品ならば形が残ります。でも投資は目に見えないから、とんでもない額の被害になる。今までとは全く違うと感じました。

母にいくら使ったのか聞きましたが、金額は一切言わず口をつぐむばかり。言えないほどの金額を使っていると思い、『それなら銀行口座を確認させて』と頼みましたが、自分のバッグを頑として触らせないんです。通帳も常に持ち歩くようになったので、残高はわからないままでした」

荒れた実家に転がった大量の「水」

──お母さんが申し込んだ株は何だったのですか。

「B社の未公開株です。その会社は"がんが治る"とかたってヨウ素入りの『薬』（水）やサプリを開発しており、それらを購入するには株主にならねばならない仕組みでした。後で調べると、未公開株の販売紹介者には紹介料が支払われる、販売と投資を組み合わせたマルチ商法だったんです」

──お母さんはなぜそれにハマったのでしょう。

「母には『夫が死んだのは自分のせい』という気持ちがあったんです。母は、認知症状が重くなった父の介護をほとんどせずに施設に入れたのですが、その後の父はみるみる弱って亡くなりました。そのことで母は、父の親戚から『おまえが殺したも同然』と責められて参っていて。加えて、自分のがんが再発することへの恐怖もありました。

そんなとき知人にすすめられたのが、B社のセミナーでした。会場で『がんも認知症も完璧に治る薬を開発した』と話す社長が、母には希望の光に見えたんでしょう。『夫の生前にこの薬を知っていれば、認知症も治りずっと一緒に暮らせたかも』と、奈落の底に堕ちるようにハマったんです」

父の遺産3000万が消えた理由

──祐子さんは何か手を打ったのですか。

「母の目を覚まさせようとB社について調べました。すると『社長が出資法違反と組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕』というニュース記事が出てきました。母にすぐ『B社は詐欺だよ』と電話したら、ありえないことを言いはじめたんです」

──どんなことを？

「母は社長の逮捕歴を知っていました。そのうえで『それの何が悪いの？ あの逮捕は間違い。世の中が誤解しているだけ』と。母は完全に洗脳されていました。実はその社長は執行猶予がついたので、その後の講演活動で『あれは誤認逮捕』と武勇伝のように語っていたんです」

──結局、お母さんはB社にいくら使っていたのですか。

「未公開株だけで1550万円でした。でも、被害はそれで終わらなかったんです。母は勧誘者に誘われ、他のマルチもやっていました。

実家には父の遺産含め総額3000万円があったのですが、母はB社にお金をつぎ込み、自分の勧誘者にこのままだとお金が尽きてしまうと相談しました。すると『別のビジネスなら月100万ぐらい稼げる』と紹介されたんです。そこで残りの預貯金も巻き上げられ、3000万円がゼロになりました。

追い詰められた母は、家を抵当に入れて消費者金融で借金、その返済のためさらに借金。いよいよ首が回らず私と弟に泣きついてきて、ようやく私は被害金額を把握できたんです。最初にB社の株申込書を見つけてから2年、2023年のことです。結局、私と弟で母の借金525万円を立て替えることになりました」

──なかなかの額です。

「そうなんです。そこで、母の借金を引き受ける代わりに条件を2つ出しました。

まず、弁護士を立てて裁判を起こし、B社で使ったお金を取り戻すこと。もうひとつは、私と一緒に病院に行くこと。というのは、母の精神状態がどう見てもおかしかったからです」

──なにか兆候があったのですか。

「父の死後、母はずっと不眠と体調不良を訴えていたのに、あるときから『B社のおかげで私は元気、前向きだ、幸せになった』と長文LINEが来るようになったんです。しかも夜中の3時、4時に」

──このLINEも時間が朝の4時半ですね。

「それだけじゃないんです。未公開株の値上がりに期待して、クレジットカードで高額なショッピングを重ねていました。そういうことが重なり、躁状態かもと疑っていました。しかも、周りの勧誘者たちが躁状態の母を『元気になったね』『B社のおかげだね』と煽っていたんです。それで気がついたときにはスッカラカン。だから、心療内科で診察を受けることは絶対条件でした」

──病院嫌いなお母さんは素直に従ったのですか。

「いえ、私がひどい罵詈雑言を受けました。母からは『おまえは私を病気と決めつけている。お友だち（マルチに勧誘した女性）もそう言っていた！ ひどい子どもだ！』と言われて……。ただ私も譲らなかったので、母はしぶしぶ診察を受けたんです。双極性障害との診断でした。

そして母は弁護士から話を聞き、徐々に自分が騙されたことを理解しました。母はようやく私と弟に『申し訳なかった』と謝り、B社との裁判は全額を分割返済させる内容で和解したんです」

「私が油断していたんです。甘かった」

──お母さんはその後、穏やかになったのですか。

「躁から鬱になり『なぜこんなことをしたのか』と最初はすごく落ち込んでいました。でも薬が効いて夜も眠れるようになり、笑顔も増えてきました。母と私で消費者庁のマルチ商法被害者インタビューを受けたり、前向きになったと感じました」

──それはよかったです。

「ただ、その状態は1年も続きませんでした。

私、油断してたんですよ。裁判もわりとうまくいった、母はちゃんと通院している、調子もよくなった……と、安心しきっていて。よく考えると、しきりに怖がったり夜中に電話がきたり、また少しおかしい感じはあったんです。でも、躁状態のときに比べると普通に会話ができたので、大丈夫だと思い込んでいて。

2024年の5月、久しぶりに実家を訪ねると、母が頬に直径10センチ弱の巨大な金色の丸シールを貼っていたんです。異様な姿に、思わず息を飲みました」

──巨大なシールを頬に。たしかにギョッとしますね。

「思わず『なんでそんなの貼ってるの？』と尋ねたんです。すると、母はオロオロして『口の中にできものがあって怖い。歯科からは口腔がんの疑いがあり、精密検査を受けるよう言われた。この念力シールに治るエネルギーがあるんだ』と。私は一瞬言葉を失ったあと、猛烈に怒りが込みあげてきました」

取材・文／前島環夏