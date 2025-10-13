キャバクラで一目ぼれして結婚した45歳社長が「35歳妻が職場でいじめられているかも」と思う理由

10月10日はメンタルヘルスデー

2025年10月10日は国際記念日「世界メンタルヘルスデー」だ。日本各地で心の健康にまつわる啓発イベントが開催された。また国内外でシンボルカラーであるシルバーとグリーンのライトアップなどもされていた。

心の健康を害してしまうと、最悪の場合自殺という結果になってしまう。心の健康は職場、学校、家庭など環境による影響も大きい。多くの企業が自殺防止に取り組み、成人の自殺者数は減っているが、増えているのは学生や生徒だ。2025年の『令和6年中における自殺の状況』（厚生労働省）によると、2024年は1077人が命を自ら絶っていた。中でも小中高生は過去最多の529人だった。

2025年9月11日、こども家庭庁が発表した『こどもの自殺対策推進パッケージ』には従来の「『心の健康』に関する指導の着実な実施、啓発資料の周知」に加え、新しく「学校における精神保健に関する知識の向上」が加わっていた。

キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。「子供の自殺の背景がいじめということも多いです。いじめによる心の傷は成長しても残り続け、一生苦しむことも多々あります。不可解な行動の源流を辿ると、いじめということもあるのです」という。

山村さんは「困っている人を救える人になりたい」という気持ちが強い。学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修行に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、この新連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにして行ったのかも含め、様々な事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮しながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのところに相談に来たのは45歳の会社経営者・雄星さん（仮名）だ。「妻が職場でいじめられていないかどうか、知りたいのです」と山村さんのところに相談してきたのだ。

山村佳子（やまむら・よしこ）私立探偵、夫婦カウンセラー。JADP認定メンタル心理アドバイザー、JADP認定夫婦カウンセラー。神奈川県横浜市で生まれ育つ。フェリス女学院大学在学中から、探偵の仕事を開始。卒業後は化粧品メーカーなどに勤務。2013年に5年間の修行を経て、リッツ横浜探偵社を設立。豊富な調査とカウンセリング経験を持つ探偵として注目を集める。テレビやweb連載など様々なメディアで活躍している。

作業服の「社長」

雄星さんから電話があったのは明け方でした。「1ヵ月ほど、悩んだのですが、やっぱり調べて欲しいのです」と言います。その日の19時にカウンセリングルームにやってきた雄星さんは作業着姿でした。

「私、オフィスビルの清掃の仕事をしていて、この後、夜勤なのです。私こんな格好でごめんなさい」とおっしゃっていました。差し出した名刺には代表取締役社長の肩書きがありました。

まず、落ち着いていただいてから、頭を悩ませているという妻についてお話を伺いました。

「妻と結婚したのは10年前です。当時、起業したばかりでしたが、人手不足の背景もあり、業績は順調に伸びていました。私は容姿端麗な女性が好きで、結婚するなら美人がいいと思っていたのです。いわゆるキャバクラで、入店間もない妻に一目惚れをし、口説き落として出会いから半年で結婚したのです」

雄星さんは短髪に長身で筋肉質な体型をしています。いかにも優等生といった真面目な風貌で、元キャバ嬢が妻というのが意外です。「学生時代、私は地味だったので、ヤンキーにコンプレックスがあったのです」とはにかんでいました。

妻の写真を見せていただくと、モデルかタレントのようです。均整が取れた体つきをしてており、“向かうところ敵なし”といった感じで写真に写っていました。

「贅沢な生活させてくれるなら結婚する」

「妻は10歳年下なので、結婚当時25歳。“贅沢な生活をさせてくれるなら結婚する”と言ってくれたので、がむしゃらに働きました。今、会社がそれなりの規模になっているのは、妻のおかげです」

妻は自ら望んで専業主婦になり、結婚の翌年に娘も生まれ、幸せな毎日が続いていました。

「家に帰れば、可愛い妻と娘がいます。だから本当に仕事を頑張りました。毎日“こんな美人が、僕の妻なんだよな~”と感謝し、妻を褒めているうちに、妻も私の頃を心から愛してくれるようになったのです」

現在、小学校3年生の娘と雄星さんとは仲が良く、たまの休みに家族で出かけることが生き甲斐だそうです。

そんな家庭に問題が起こったのは、数ヵ月前。

「ビル清掃の仕事は、とにかく人手不足なので、私もシフトに入って現場に出ています。特に、夜勤や早朝の現場は機械の使い方などにコツが要るために、私と2人の専務が行くことが多く、週3の夜勤が続いています」

仕事は22時から5時までなので、帰宅は朝の6時半ごろになることもあるとか。

「1ヵ月前からキャバクラで働き始めた」

「朝、妻がいなかったんです。娘は熟睡しており、安心したことを覚えています。朝8時に帰ってきた妻に理由を聞いたら“1ヵ月前から熟女キャバクラで働き始めた”と。理由を聞いたら、借金が300万円あり返済しなければならないと言うので、びっくりしました。結婚してから妻にお小遣いと生活費として30万円を渡していますし、夏と冬に50万円のボーナスもあげているのに」

雄星さんは都心から1時間程度の場所にある住宅街の持ち家に住んでいます。社会保険料、水道光熱費、通信費、車や家電の維持費、宅配食材の費用、あらゆるサブスクサービスは、雄星さんが支払っているとのこと。

「これは、結婚する前から知っていましたが、妻は色々“足りない”。物事をネガティブに解釈しますし、段取りをつけるのが苦手。家事も苦手なので、ほぼ僕がやっています。買い物も僕なので、食費もかからないはずなんですよ。結婚するとき、妻の両親が手放しで結婚に賛成し、“返品はできませんよ”と言っていたことも、この時わかりました」

妻は、高校卒業後、実家に住みながらアルバイトを転々としていました。人間だれしもプライドは高く見栄っ張りなところもあります。妻はそれが強いようで、仕事の能力が低くとも、虚栄心から嘘をつくことも多いとか。雄星さんの両親と初顔合わせのときに「私はファッションモデルでした」と言った時は驚いたそうです。

「スカウトされて、オーディションに行ったらアダルトコンテンツの制作会社だったことはあるようですけれどね。お金の管理も苦手で、掛け算があやふやなところもある。まあそういうところも可愛いと思っていたんですけれど」

借金の背景には、妻が賞賛に弱いという性格がありました。お店で試着し、店員に褒められた服やバッグを買い続けた結果、借金がかさんだのです。消費者金融やクレジットカード会社からの催促状は見ないで捨てていたそうです。

「本格的に娘の手が離れ、時間ができたから都心に買い物に行けるようになり、気がついたら300万円の借金となっていたようです。私の財布からもお金を抜いていたようですが限度があるので、熟女キャバクラで働き、借金の返済を試みたそうです」

いつもは、店の送迎の車で深夜2時には帰宅していましたが、この日はお客さんと「アフター」というプライベートな食事とカラオケに興じており、朝帰りになって電車に乗ったら寝てしまったと弁明。

「妻は1ヵ月ほど勤務していましたが、売れっ子になっていたようです。あの美貌ですから、人気は出ますよね。ただ、どうしてもやめて欲しいので、借金の返済は僕がするから、店はやめろと言いました」

「キャバで働きたい。みんなの役に立ちたい」

すると妻は「キャバで働きたい。みんなの役に立ちたい」と言ったそうですが、雄星さんは断固拒否します。加えて、服やバッグを購入するのは、月30万円までと厳命します。

「物置部屋には未着用の服が山ほど隠されており、着る予定もないので買い取り業者を呼ぶと50万円で引き取ってくれました」

隠していたことがバレ、現実と向き合うと、一時的に依存的な行動が止むことがありますが、時間の問題だと感じました。

「仕事は賛成するから、昼の仕事にして欲しいというと、“わかった”と言い、スポーツクラブの受付の仕事を見つけてきました。妻は美人なので、大体どこも面接は通過します。ただ、能力が圧倒的に足りないので続かないのです」

妻はミスが多く、仕事を増やし周囲を苛立たせる。容姿端麗だから男性スタッフがかばう。そして同僚の女性から敵視され、職場全体の雰囲気が悪くなるという悪循環が想像できます。

「妻はいじめの被害者になりやすい。妻は小中高といじめられており、中学校のときに自殺未遂をしたこともあるのです」

妻の「賞賛に飢えており、店員に褒められると買ってしまう」という行動の背景には、幼い頃から周囲に無視されたり、攻撃を受けたりして、自己肯定感が下がったことがあると感じました。

両親が「返品はできませんよ」と言っていたことも気になります。妻に対して「あなたはできない人だ」ということを直接言っていたのかもしれません。一番認めてもらいたい親からそういう態度をされていたからこそ、ごまかすように嘘をついてしまうのではないかとも感じました。

「妻が昼の仕事を始めてから、2ヵ月経っています。仕事を始めてから2週間後あたりから、買い物はほとんどしなくなりました。できれば、ここでしばらく妻に働いてもらいたい。そこで、妻がいじめられていないかどうか、調べていただきたいのです」

◇「自分は自分のままでいい」そう思えていたら、そこまで買い物依存になるほどにならないのではないだろう。やはり妻は心のケアを必要としている可能性が高いのだ。

そのためにも現実を知る必要がある。調査の結果は後編「大人のいじめ？35歳絶世の美女の妻の謎行動。45歳の夫が気づいた「自分もしていたこと」」にて詳しくお伝えする。

