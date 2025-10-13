NPBでは12日、CSファーストステージ第2戦となる2試合が行われました。

セ・リーグでは、初戦に勝利したDeNAの先発・ジャクソン投手が初回5失点と振るわず。それでも直後の1回裏、佐野恵太選手と石上泰輝選手のアベック弾で一挙5得点を奪い、試合を振り出しに戻します。その後は両チーム無得点のまま延長戦に突入。延長11回にはフィルダースチョイスで再び巨人に1点のリードを許しました。それでもその裏、2アウトと土壇場の場面で、石上選手がヘッドスライディングの内野安打で出塁。盗塁も成功させ、2アウト2塁とチャンスを拡大します。ここで林琢真選手が同点に追いつくレフトへのタイムリーを放つと、2アウト1、3塁から蝦名達夫選手がサヨナラタイムリー。DeNAが2連勝でファイナルステージ進出を決めました。

パ・リーグでは、前日完封負けを喫したオリックスが2回に先制。4番起用となった杉本裕太郎選手の一発で1点を先取します。しかし直後に日本ハムも反撃。以降はHR攻勢に出たオリックスと、ヒットを量産する日本ハムによる点の取り合いの展開となります。試合中盤にはオリックスの1点リードのままこう着状態となるも、8回には日本ハム打線が奮起。2アウトから連打でチャンスをつかむと、レイエス選手の2点タイムリーで逆転に成功しました。9回は2連投となった齋藤友貴哉投手が三者凡退に抑え、ゲームセット。無傷の2連勝でファイナルステージ進出を決めました。

この結果、両リーグ2位のチームが15日から始まるCSファイナルステージに進出。阪神とDeNA、ソフトバンクと日本ハムの対戦となりました。阪神とソフトバンクはそれぞれ1勝のアドバンテージを持っており、先に4勝をあげたチームが日本シリーズに進出します。日本シリーズでは先に4勝したチームが優勝、日本一の座を手にします。