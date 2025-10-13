一般社団法人フィリピン・アセットコンサルティングのエグゼクティブディレクター・家村均氏が、現地から最新状況を解説するフィリピンレポート。今回のテーマは、フィリピン経済成長に立ちはだかる「壁」。世界銀行が警鐘を鳴らす「貿易制限」と「構造改革の遅れ」の深層のほか、マルコス政権の汚職対策強化について解説していきます。

世界銀行、フィリピンの成長予測を据え置き

​世界銀行は、フィリピンの今年（2025年）および2026年の国内総生産成長率予測を、6月発表時と同じ、今年5.3％、2026年5.4％と据え置くと発表しました。これは、政府が目指す今年5.5〜6.5％、来年6〜7％という目標をいずれも下回る水準です。

​地域別では、フィリピンは東アジア・太平洋地域の中で、今年はベトナム（6.6％）、モンゴル（5.9％）、パラオ（5.7％）に次ぐ第4位の成長率が見込まれており、2026年はベトナムとモンゴルに次いで第3位とされます。地域全体の成長率予測は、今年4.8％、来年4.3％と鈍化傾向が示されています。成長の減速要因として、報告書では主に三つを挙げています。すなわち貿易制限、経済政策の不確実性、そして世界経済全体の成長鈍化です。

​米国がフィリピン製品への関税を8月7日から19％としたことも、輸出環境に影響を及ぼす可能性が指摘されています。ただし、フィリピンは電子機器や半導体製品については現時点では関税対象外とされているため、他国ほど大きな打撃を受けにくいとの見方も示されています。

​労働市場の面では、農業分野からライドシェアなどのデジタルプラットフォーム関連業務へ、経済が移行している傾向が報告されています。同時に、基礎教育水準の低さが、労働者の新たな技術分野への適応を阻害する要因となる懸念も指摘されています。

​世界銀行は、教育・人材育成、デジタルインフラ整備、サービス競争力強化といった構造改革を進め、雇用と技能のミスマッチを是正すべきだと提言しています。また、フィリピンは産業化の進展が他国に比べ遅れている点も問題として挙げられ、関税に頼る歳入構造からの脱却が必要だとされています。

​さらに、フィリピン政府は、米国からの一部輸入品に対する無関税制度を導入する方針ですが、これは歳入の損失（270億〜300億フィリピン・ペソ）をもたらす可能性があると分析されています。現在、議会での交渉が続いており、最終的な制度設計は未確定です。

マルコス大統領、汚職対策を強化

​フィリピンのマルコス大統領は、2025年10月6日に開催された「フィリピン開発フォーラム2025」において、公的資金の支出を引き締め、非効率性を抑制し、プロジェクトの実施加速と関係機関間の連携強化を呼びかけ、「資金の浪費は一切許さない」と強く誓約しました。大統領は、政府のプログラム実行における浪費や無為を容認しない姿勢を明確にし、「公的資金の浪費を許さない。国の財源を浪費させることはない」と述べました。この誓約は、特に治水プロジェクトにおける汚職疑惑の捜査が拡大する中で表明されました。

​マルコス政権は、政府開発援助（ODA）の支出を加速させ、海外からの資金提供を受けたプロジェクトが具体的な成果につながるよう、改革を進めている最中です。具体的には、10年ぶりとなる投資調整委員会のガイドラインの見直しや、ODA支援プログラムの承認期間を短縮するための特別認可の発行簡素化を発表しました。

​経済計画開発省は、汚職問題を一時的なものとしたいとの考えを示し、政府が公的支出のガバナンス改善策を打ち出すことで、中長期的に環境が改善されるのであれば、それは悪いことではないとしました。また、進行中の汚職捜査について、格付け機関は政府が真剣に取り組んでいる姿勢を好意的に捉え、国の信用格付けに悪影響を及ぼす可能性は低いとの見解を示し、疑惑に関与した請負業者リストの公表にも前向きな姿勢を示しました。

​世界銀行は、政府の汚職に対する行動は投資家の関心を高め、長期的な成長を支えるはずだとしました。世界銀行は、今後3年間で約500億ドルの支援を提供する用意があるとも表明しています。

​一方で、専門家からは、政府の目標達成のためには、財政の透明性を高め、独立した監督を強化し、包括的な汚職対策メカニズムを確立する制度改革の実施が不可欠であるとの指摘も出ています。具体的には、調達と予算作成プロセスの完全なデジタル化、業績に基づく支出の徹底、監査結果の公開が求められています。