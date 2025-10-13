強い台風第２３号（ナクリー）は、１３日昼前にかけて強い勢力を維持し伊豆諸島にかなり接近する見込みです。伊豆諸島では、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

【画像】進路図を見る 台風23号

［気象概況］

強い台風第２３号は、１３日４時には八丈島の南西にあって、１時間におよそ３０キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで、中心の南東側９５キロ以内と北西側７５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。

台風第２３号は、台風第２２号で被害を受けた伊豆諸島に接近しており、伊豆諸島では激しい雨の降っている所があります。

台風は、１３日昼前にかけて強い勢力を維持し伊豆諸島にかなり接近するでしょう。台風本体及び周辺の発達した雨雲がかかるため、伊豆諸島では１３日は大気の状態が非常に不安定となる見込みです。





［風の予想］伊豆諸島では１３日は、一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広範囲に飛散したりするおそれもある猛烈な風が吹く所があるでしょう。１３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）伊豆諸島 ３５メートル （５０メートル）［波の予想］伊豆諸島では１３日は、うねりを伴い猛烈なしけとなる所があるでしょう。１３日に予想される波の高さ伊豆諸島 ９メートル うねりを伴う［雨の予想］伊豆諸島では１３日は、非常に激しい雨や猛烈な雨の降る所があるでしょう。１３日６時から１４日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、伊豆諸島 ２００ミリ［防災事項］伊豆諸島では、不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。また、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。伊豆諸島では、９日の台風第２２号の記録的な大雨、暴風、高波の影響で、災害の危険度が高まりやすくなっている地域があります。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。