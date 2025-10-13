¡Ö27ºÐ¡Ä¤³¤³¤«¤é¤¬½÷¤Î½Ü¤Ç¤·¤ç¡ª¡× ²ÏËÜ·ë¤¬¹Í¤¨¤ë²«¶âÀ¤Âå¤Î¡ÈÌò³ä¡É
¡ã¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¥Û¥ó¥À¡¡ºÇ½ªÆü¡þ12Æü¡þÅìÌ¾¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¡þ3281¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼36¡ÊÊÑÂ§9¥Û¡¼¥ë¡Ë¡äÇ»Ì¸¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÞ¤¤ç¥¢¥¦¥È2¥Û¡¼¥ë¡¢¥¤¥ó7¥Û¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡ÈÊÑÂ§9¥Û¡¼¥ë¡É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç²ñ¤ò¡¢²ÏËÜ·ë¤¬À©¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬º£Ç¯8·î¤Î¡ÖËÌ³¤Æ»meiji¥«¥Ã¥×¡×¤ËÂ³¤¯º£µ¨2¾¡ÌÜ¡ÊÄÌ»»4¾¡ÌÜ¡Ë¡£¤½¤ÎÍ¥¾¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿ÏÃÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡Ä Í¥¾¡Éû¾Þ¤Ï¥Û¥ó¥À¤¬¸Ø¤ë¡ÈÌ¾¼Ö¡É
¤½¤ì¤¬²ÏËÜ¤ÎÆ±À¤Âå¡¢1998Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤Î²«¶âÀ¤Âå¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡£¡Ø²«¶âÀ¤Âå¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¡£¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¼ã¤¤»Ò¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ç¤â²«¶âÀ¤Âå¤Ï¤Þ¤À27ºÐ¡£¤³¤³¤«¤é¤¬½÷¤Î½Ü¤Ç¤·¤ç¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Î¡ÈÀëÀïÉÛ¹ð¡É¤À¡£¤Á¤ç¤¦¤É²ÏËÜ¤¬²ñ¸«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¾¡¤ß¤Ê¤ß¤¬À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î¥¸¡¼¥Î¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤È¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ê¾¡¡Ë¤Ï²«¶âÀ¤Âå¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Â¸ºß¡×¡£¤½¤ÎÆ°¸þ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï5¥Û¡¼¥ë¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¤¹¤¨¡¢¾¡¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡ÈÀï¤¦»Ñ¡É¤¬»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¡£º£½µ¤Î²ñ¾ì¤Ë¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤¹¤ë6¿Í¤¬½Ð¾ì¡£¤½¤Î¤¦¤Á½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢¤½¤·¤Æ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¤Î¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¸¶±Ñè½²Ö¤Ï¡¢¤¤¤ï¤º¤â¤¬¤ÊÆ±À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤À¡£Í¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÈÀï¤¨¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤À¤·¡¢¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£½ÂÌî¤È¸¶¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤·Ê¬¤«¤ë¡£°ÜÆ°µ÷Î¥¤âÄ¹¤¤¤·¡¢¼Ç¼Á¤â°ã¤¦¡×¤ÈÂÎÄ´ÌÌ¤òµ¤¤Å¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤Æ¥´¥ë¥Õ³¦¤ò»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÆ±¤¸¥×¥í¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤òÁª¤Ö¤Î¤Ï»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿´èÄ¥¤í¤¦¤È¤«¡¢²ù¤·¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç»ö¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È¤â¸À¤¦¡£¼«¿È¤â¾åÅÄÅí»Ò¡¢ÍÂ¼ÃÒ·Ã¤é¤ËÆ´¤ì¤Æ¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Ò¤È¤ê¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÇÀï¤¦Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¡Ö¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¶¯¤¤¡£¡Ö¡ÊÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¡Ëµï¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é»ä¤¿¤Á¤¬Àï¤¨¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤è¤êÎÉ¤¯¤·¤Æ¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¡£º£¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤Ë¤âÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À²«¶âÀ¤Âå¤«¤éÇ¯´Ö½÷²¦¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£³¤³°ÁÈ¤Ë¤â»É·ã¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡£¤¤¤Þ¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¡×¡£¤³¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï3°Ì¤ËÉâ¾å¡£1°Ì¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤È¤Îº¹¤Ï487.2pt¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£½é¤ÎÇ¯´ÖÊ£¿ô²óÍ¥¾¡¤â¡Ö¥ª¥Õ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥Ë¥ä¥ê¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡È½Ü¡É¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦´ÖµÜµ±·û¡Ë
