¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÍµÈ¤£¤£eeeee!¤½¤¦¤À!º£¤«¤é¤ªÁ°¤ó¥Á¤Ç¥²¡¼¥à¤·¤Ê¤¤?¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡×ÂçÄáÈîËþ¡Ê34¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÝ¯ºä46¡×¤Î¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤ò·Þ¤¨¤ÆÊüÁ÷¡£¥²¡¼¥àÃæ¤ËÆÍÁ³ÍµÈ¤¬¡ÖÈîËþ¤Ë¤µ¡Ä¡ÈÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡É¤È¤«¸À¤¦¤Î¤Ã¤Æ¼ºÎé¤Ê¤Î¤«¤Ê?¡×¤Èµ¿Ìä¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢ÂçÄá¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä!¡Ê·ÝÌ¾¤Ç¡Ë¡ØÈîËþ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼«¤éÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡¦¥È¥·¤â¡Ö¼«¤é¡ØÈîËþ¡Ù¤Ã¤ÆÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é!¡×¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Åª¤ËÂç¾æÉ×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÍµÈ¤Ï¡Ö¡ÈÈîËþ¤Ã¤ÆÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í?¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¼ºÎé¤À¤è¤Í?¡×¤È³ÎÇ§¡£¤³¤ì¤Ë¤âÂçÄá¤Ï¡Ö¤¤¤äÁ´Á³¼ºÎé¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è!ËÜÅö¤Ë¡£¤½¤ì¤ò¼ºÎé¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ä¡×¤ÈÌäÂê¤Ê¤¤¤ÈÊÖ¤·¡¢¥È¥·¤Ï¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡¢¤¸¤ã¤¢¤â¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£