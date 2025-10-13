◇プロ野球セ・リーグ CS 1stステージ第2戦 DeNA7×-6巨人(12日、横浜スタジアム)

DeNAが巨人に2連勝で、CSファイナルステージ進出が決定。チームを率いる三浦大輔監督が、「本当にすごい試合でした」と語りました。

延長11回でサヨナラ勝利を決めた三浦監督は「ゲームセットまで全力で戦おうと話していた。誰一人諦めることなく、石上も食らいついてよく塁に出てくれました」と逆転勝利したナインをたたえました。

試合は初回、先発ジャクソン投手が5失点。それでも、直後の攻撃で佐野恵太選手と石上泰輝選手がアベック弾を放ち一挙5得点ですぐさま同点に追いつきました。

初回の展開について、三浦監督は、「初回終わってベンチに帰ってきたときも、さあいくぞとみんなが切り替えた。『失点忘れろ』といったところでしっかりやってくれました」と話しました。

1点ビハインドの11回裏には、2アウトから石上泰輝選手がヘッドスライディングの内野安打で出塁。その後、盗塁を成功させて2アウト2塁とチャンスをつくると、ここで8番・林琢真選手がレフトへのタイムリーを放ち、土壇場で同点に追いつきます。最後は2アウト1、3塁から蝦名達夫選手がサヨナラタイムリーで試合を決めました。

三浦監督は同点打の林選手について、「本当に粘り強く、全打席で林の良さを出してくれた。最後もよく打ってくれました」とコメント。蝦名選手の決勝打には、「喜びましたよ、(球場の)みなさんと一緒に」と笑顔を見せました。

最後には、球場を青く染めたDeNAファンへ向けて、「(声援は)すごかった。僕たちにパワーを与えてくれました」と感謝を口にしました。

ファイナルステージへ進んだDeNAは15日から阪神と対戦します。