今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2025年10月13日（月・祝）〜10月19日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月13日（月・祝）〜10月19日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【双子座（ふたご座）】
今週は良い知らせが届くなど、うれしいことが起こりそう。笑顔も増えて周りにも気付かれそう。日頃から支えてくれる人に話すのも◎ 自信もついてくるので、何でも頑張れるでしょう。恋愛も好調で、気になっていた人から連絡が届くかも。近いうちにデートの約束をすると良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
庭先や玄関など人の出入りが多いような場所を掃除することで運気アップに。交友関係にも良い影響があるかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
