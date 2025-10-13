他に類を見ない生態！ ヤツガシラはエサ用に子供を１羽多く産む!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

ヤツガシラは子どものエサ用として、子どもを1羽多く産む

兄弟食いを親が共謀する唯一の鳥

多くの鳥は、理想の数より1つ多く卵を産みます。3羽育てることが理想な種では卵を4つ産み、4羽が理想な場合は5つ産むといった具合です。これは、卵の孵化の失敗や雛の病気による死亡、他の天敵に捕食されてしまうなどといったリスクの保険として、このような習性が鳥に備わっていると考えられています。

しかし、そうではない種がいることが、研究によって明らかになりました。それは渡り鳥や旅鳥として少数が日本にも渡ってくる「ヤツガシラ」です。彼らは１羽多く産む卵を、なんと年長の雛のエサにしていたのです。つまり兄弟食いをしているということになりますが、ヤツガシラの雛は肉食する鳥のような鋭いくちばしや爪を持たないため肉を引き裂くことはできません。

では、どのように兄弟食いをするかというと、孵ったばかりの一番小さな雛を親鳥がつかみ、年長の雛の口に放り込んでしまうのです。猛禽類の雛などは兄弟同士の殺し合いや雛の病死などにより共食いすることがありますが、親の共謀により兄弟を共食いさせる鳥は、今のところ他に類を見ないと考えられています。

また、出産前にエサが豊富にある場合にも卵を１つ多く産み落とすことがわかっていて、親鳥の余った栄養を保存する食糧庫として計画的に産んでいるということです。

親鳥の栄養を卵に蓄える

一般的な鳥は保険として卵を1つ多く産む

