◆第１回アイルランドＴ・Ｇ２（１０月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）

第１回アイルランドＴ・Ｇ２は１２日、東京競馬場の芝１８００メートルで行われ、４番人気のラヴァンダ（岩田望）が８度目の挑戦で重賞初制覇。初代女王に輝き、エリザベス女王杯（１１月１６日、京都）への優先出走権を獲得した。

テンよし、中よし、しまいよし。ラヴァンダは好スタートを切ると、道中のリズムもバッチリ。外に持ち出された直線はジワジワと前に迫り、最後は半馬身差をつけて待望のタイトルを手にした。岩田望は「道中からすごく雰囲気良く進められていた。プラン通りの競馬ができたと思います」と完璧な競馬に胸を張った。

今回が１１戦連続１３度目のコンビ。癖も強さも知り尽くす鞍上は「改めてすごくレースセンスのいい馬だと感じました。この馬の走りができたらＧ１でも通用すると思っています」と言い切った。

中村調教師は「距離の問題もあるので考えさせてもらいたい」とエリザベス女王杯出走には慎重姿勢。ただ、栄えある初代女王の話題になると、「アイルランドは昔、研修で行っていて縁があるので良かったなと思います」と笑顔の花を咲かせた。（西山 智昭）

◆ラヴァンダ 父シルバーステート、母ゴッドパイレーツ（父ベーカバド）。栗東・中村直也厩舎所属の牝４歳。北海道新冠町・森永聡氏の生産。通算１６戦３勝。総獲得賞金は１億６４４９万円。重賞初勝利。馬主は森永聡氏。