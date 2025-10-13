

この漫画は書籍『ボスママに徹底的に復讐する話』（著者：横山 了一）の内容から一部を掲載しています（全11話）。

■これまでのあらすじ

妹を苦しめたボスママとその取り巻きに立ち向かうため、姉はカツラと眼鏡で妹になりすまし学校に乗り込んだ。挑発的な言葉を浴びても感情を抑え、まずは敵の出方を探る。早速ボスママたちからランチ会に呼ばれるが…。



大人しかったママの変貌に困惑全部コイツらのせい

PTA辞める宣言！ケンカNGの状況で意見を押し通すには？これまでずっと言いなりだったのに…突然自分に言い返したミゼに、ノバラはブチギレ。”身分をわからせてやる”ためにランチ会に呼び出したのです。乗り込んできたのは妹に成りすましたヤンチャな姉・リゼ。店に着くなり、「委員を辞める」と言います。ケンカはダメと甥から釘を刺されているリゼは、腕相撲対決を挑むのですが…？ このいかにも強そうなノバラに腕っぷしで勝負!?



著者：横山 了一 (KADOKAWA)

「ボスママに徹底的に復讐する話1」はこちら 『ボスママに徹底的に復讐する話1』著者：横山 了一 (KADOKAWA)「ボスママに徹底的に復讐する話1」はこちら ママ友の手で病院送りにされた妹。その妹に双子のヤンキー姉がなりすまし、意気揚々と反撃を開始する！ だが、その中にはママ友たちを束ねる「最強のボスママ」がいて…!? 痛快すぎるスイッチング復讐劇が始まる。

(ウーマンエキサイト編集部)