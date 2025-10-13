Ž¢ÄêÇ¯¸å¤ÎµëÎÁ5³ä¸ºŽ£ºÆ¸ÛÍÑ¤Î»Ä¹ó¤¹¤®¤ë¸½¼Â
ÄêÇ¯¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤ä¼ýÆþ¤Î·×²è¡¢Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ö¼Â¤Ï²ñ¼Ò¤ÎºÆ¸ÛÍÑÍê¤ß¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØºÆ¸ÛÍÑ¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¼Â¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤âÄêÇ¯¸å½½Ê¬²Ô¤²¤ë¡¡40¡¦50Âå¤«¤é¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿³ô¼°²ñ¼ÒB&EPÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎËÌ¸ýÀµ¿Í»á¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËÌ¸ý»á¤¬¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¡¢40¡¦50Âå¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ù¤¡ÖÄêÇ¯¸å¤Î¼«Ê¬¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½àÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
µëÎÁ¤ÏÈ¾Ê¬¡¢¸µÉô²¼¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤È¤¤¤¦¶ìÄË
¡Ö¤³¤ì¤¬¡¢Ìò¿¦ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÉôÄ¹¤Î¸ª½ñ¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡Ä¡Ä¡×
Ä¹Ç¯¶Ð¤á¤Æ¤¤¿Âç´ë¶È¤òÄêÇ¯¸å¤âÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À»ä¤ÎÅö»þ57ºÐ¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¤Î¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ù¤âÌ¾»É¤Î¥í¥´¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼þ°Ï¤ÎÂÖÅÙ¤Ï°ìÊÑ¡£¤Þ¤º¤Ï´ù¤Î¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉô²¼¤Ë»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤ëÎ©¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢µëÎÁ¤ÏÄêÇ¯Á°¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¡£ºÇ¤â¿É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¾å»Ê¤«¤é¤Î¡Ö¿·¤·¤¤Éô½ð¤Ç´èÄ¥¤ì¡×¤È¤¤¤¦ÆÍ¤Êü¤¹¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Èà¤ÏµÞÂ®¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¼º¤¤¡¢¿´¿È¤òÉÂ¤ó¤Ç¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤Ë¤â¶¯¤¤¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÏÃ¤Ï·è¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢300¿Í¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ä¡¢ÄêÇ¯Á°¸å¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖºÆ¸ÛÍÑ¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â°ÂÁ´¤Ç³Î¼Â¤ÊÆ»¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¡¢²ñ¼Ò¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡Ö»Ä¹ó¤Ê¿¿¼Â¡×¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤·¡¢½¼¼Â¤·¤¿ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÄÏ¤à¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÆ¸ÛÍÑ¸å¤ÎµëÍ¿¤Ï¡¢ÄêÇ¯Á°¤Î30¡ó¤«¤é65¡óÄøÅÙ¸º¾¯¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎºÆ¸ÛÍÑ¼Ô¤¬ºÇ¤âÂç¤¤ÊÉÔËþ¤È¤·¤Æµó¤²¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Ä¹Ç¯¡¢¹â¤¤ÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¡¢Æ±¤¸»Å»öÆâÍÆ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µëÍ¿¤À¤±¤¬·ã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Î³ØÈñ¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¼ýÆþ¸º¤ÏÂç¤¤Ê·ÐºÑÅªÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¡¢ÄêÇ¯¸å¤ÎÀ¸³èÀß·×¤ò¶¸¤ï¤»¤ë°ì°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÆ¸ÛÍÑ¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¸½¼Â¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤È¡ÖÂ¸ºß°ÕµÁ¡×¤ÎÁÓ¼º¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ï¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¼Ò°÷¤ËÀÕÇ¤¤Î·Ú¤¤ºî¶È¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÀìÌçÀ¤ä¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬³è¤«¤µ¤ì¤º¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃø¤·¤¯Â»¤Í¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉô²¼¤¬¾å»Ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¡ÖÉô²¼¤Ë³Ü¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¿É¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢Ä¹Ç¯²ñ¼Ò¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤òÄã²¼¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Î¸ª½ñ¤äÌ¾»É¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë½êÂ°¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¤½¤Î¿Í¤Î¡Ö¼Ò²ñÅª¤Ê²ÁÃÍ¡×¤½¤Î¤â¤Î¤òÉ½¤¹µ¹æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î°ìÉô¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ï¤¿¤·¤¬¹ñÆâÃæ¾®´ë¶È¡¢¹ñÆâÂç´ë¶È¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ê¤É¤Î300¿Í¡Ê30Âå¡Á60Âå¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å°ìÅÙ¤âÅ¾¿¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Âç´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë40ºÐ¸åÈ¾¤«¤é60ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢ÄêÇ¯¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë°Õ¼±¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤é¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤Î¼öÇû¡×¤Ë¼ü¤ï¤ì¡¢²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë²ò·è¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î¡Ö²ñ¼Ò¤Î´ÇÈÄ¡×¤ò¼º¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÀ¸¤Êý¤·¤«¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¼«Ê¬¤¬¼Ò²ñ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤«¸«¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆÍÁ³¡¢Âç¤¤ÊÁÓ¼º´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ÂÁ´¡×¤Ë¸«¤¨¤ëºÆ¸ÛÍÑ¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¡×¤ÊÍýÍ³
¤Ê¤¼¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÉÔ°Â¤äÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÏºÆ¸ÛÍÑ°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÆüËÜ¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö²ñ¼ÒÃæ¿´¼çµÁ¡×¤È¡Ö°ÂÄê»Ö¸þ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡×¤À¤ÈÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¹Í¤¨¡¢²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¡ÖÂèÆó¤Î²ÈÂ²¡×¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡¢ÄêÇ¯¸å¤ÎÆÈÎ©¤äµ¯¶È¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÌ¤ÃÎ¤ÎÆ»¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤·Ù²ü¿´¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£
ºÆ¸ÛÍÑ¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ÁªÂò»è¡×¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿´Íý¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡ÖµëÎÁ¥À¥¦¥ó¡×¤ä¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤ÁÓ¼º¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÆ¸ÛÍÑ¤ËÀø¤à¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÄêÇ¯¸å¤Î¿ÍÀ¸Àß·×¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢50Âå¤ÎÃËÀ¤Î9³ä¡¢½÷À¤Î8³ä¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÀ°Íý¤·¤Æ¸«¤¨¤ë²½¡×½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄêÇ¯¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤ä¼ýÆþ¤Î·×²è¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤ï¤º¤«5¡ó¤Ç¡¢95¡ó¤Î¿Í¤¬²ÈÂ²¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸¸ÁÛ¤Ë°Â½»¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤À¤±¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡¢¤¤¤¶ÄêÇ¯¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤«¤é¹²¤Æ¤Æ½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢Å¾¿¦»Ô¾ì¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï³§Ìµ¤Ç¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊºÆ½¢¿¦Àè¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£ÂÎÎÏ¤äµ¤ÎÏ¤â¿ê¤¨¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÄêÇ¯¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ï90ºÐ¤Þ¤Ç30Ç¯´Ö¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë²ñ¼Ò¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÀ¸¤Êý¤·¤«¤»¤º¡¢ÄêÇ¯¸å¤ò·×²è¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢²ñ¼Ò¤òÂ´¶È¤·¤¿¿Í¤¬°ìÈÖ¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
40¡¦50Âå¤¬º£¤¹¤°»Ï¤á¤ë¤Ù¤3¤Ä¤Î½èÊýäµ
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â¡×¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢40Âå¤«¤é¡ÖÄêÇ¯¸å¤Î¼«Ê¬¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ ¼«¿È¤Î¡ÖÌµ·Á»ñ»º¡×¤òÀ°Íý¤·¤Æ¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¿ÍÀ¸¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÀö¤¤½Ð¤¹ºî¶È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ìò¿¦¤ä¸ª½ñ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡ÖÌµ·Á»ñ»º¡×¤ÎÃª²·¤·¤Ç¤¹¡£»Å»öÆâÍÆ¡¢¶½Ì£¡¢¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¡¢³Ø½¬·Ð¸³¡¢¼ñÌ£¤Ê¤É¤ò¡¢20Âå¡¢30Âå¡¢40Âå¡Ä¡Ä¤È»þ·ÏÎó¤Ç½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾»É¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥×¥ê¤ËÆþ¤ì¤ÆÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¿¼¤¤½ç¤ËÈÖ¹æ¤òÉÕ¤±¤Æ¼«¿È¤Î¶¯¤¤¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÍý²ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Îºî¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¤ÊÀìÌçÀ¡×¤ä¡ÖÀí¤Ã¤¿Ç½ÎÏ¡×¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÈÎ©¸å¤ÎÀ®¸ù¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»þÂå¤Î·Ð¸³¤ä¿ÍÌ®¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢ ²ñ¼Ò¤Î³°¤Ç¡Ö²ÁÃÍ¡×¤ò»î¤¹¡Ö¥Æ¥¹¥È¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë
¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï²ñ¼Ò¤Î³°¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Éû¶È¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ±°Ì¤Î¶ÈÌ³¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¶âÁ¬¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«¿È¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤È¤½¤ÎÎÎ°è¤òÃÎ¤ë¡×¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¾®¤µ¤Ê°Æ·ï¤Ç¤â¡¢²ñ¼Ò¤Î´ÇÈÄ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÊó½·¤òÆÀ¤ë·Ð¸³¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Éû¶È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÃÎ¿Í¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ù¡¼¥¹¤Ç²ÝÂê²ò·è¤ò¼êÅÁ¤¦¤À¤±¤Ç¤â²ÁÃÍ¤ÏÂ¬¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¥Æ¥¹¥È¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÆÈÎ©¸å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
£ ²ñ¼Ò¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡×¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë
ºÇ½ªÅª¤ËÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Î»Å»ö¡×¤È¡Ö¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î¼´¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡×¤Î³ÎÎ©¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÄêÇ¯¸å¤âÆ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿À¸¤Êý¤Ç¤¢¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Î´ÇÈÄ¤äÌò¿¦¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡Ö¥»¥ë¥Õ¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò°Ê³°¤Î¸Ä¿Í¤Î¸ª½ñ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£½ÐÀ¤¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤ÇÆÀ¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ä¼«¸Ê´ÉÍýÇ½ÎÏ¡¢¼ÒÆâ³°¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢Âà¿¦¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤âÂç¤¤¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤Î»Å»ö¤Ë100¡ó¤ÎÎÏ¤òÃí¤®¤Ä¤Ä¡¢Æ±»þ¤Ë¼Ò³°¤Ç¤Î³èÆ°¤ä¼«¸Ê¸¦ïÓ¤âÂÕ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢ÄêÇ¯¸å¤Î¡ÖÉÔ°Â¡×¤ò¡Ö´õË¾¡×¤ËÊÑ¤¨¤ëºÇÂç¤ÎÉð´ï¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÁª¤Ó¼è¤ë
¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¿ÍÀ¸¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÌÓÆ¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤â²ñ¼Ò¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤ä¸Ø¤ê¤Ï²¿Êª¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÄêÇ¯¡×¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤òºÆÀß·×¤¹¤ë½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤È¡£
Ìò¿¦¤ò¼º¤¤¡¢µëÍ¿¤¬²¼¤¬¤ê¡¢Ìò³ä¤ò¸«¼º¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿Í¤Ï½é¤á¤Æ¡Ö²ñ¼Ò¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¡×¤Ëµ¤¤Å¤¸å²ù¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é30Ç¯¡¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦À¸¤¤¿¤¤¤«¡×¤ò¼«¤é¤ËÌä¤¤¡¢Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÆ¸ÛÍÑ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£º£¤³¤½¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¡¢¿Í¤Ë´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼´¤Ë¡¢»Å»ö¤ò¡ÖÁª¤ÓÄ¾¤¹¡×»þÂå¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ãç´Ö¤È»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¼öÇû¤«¤é¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À¸¤¤¬¤¤¡×¤ò¸«½Ð¤»¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÌ¸ý Àµ¿Í ¡§ ¸µ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥¸¥ã¥Ñ¥óCEO¡¢³ô¼°²ñ¼ÒB&EPÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë