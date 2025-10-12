「女性でHDLコレステロールだけ高い」とどんな病気が考えられる？【医師解説】

女性でHDLコレステロールが高いとどんな病気が考えられる？メディカルドック監修医が解説します。

木村 香菜（医師）

名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなどで放射線科一般・治療分野で勤務。その後、行政機関で、感染症対策等主査としても勤務。その際には、新型コロナウイルス感染症にも対応。現在は、主に健診クリニックで、人間ドックや健康診断の診察や説明、生活習慣指導を担当している。また放射線治療医として、がん治療にも携わっている。放射線治療専門医、日本医師会認定産業医。

コレステロールとは？(悪玉LDL/善玉HDL)

コレステロールは、体内の細胞膜やホルモンの生成に必要な脂質です。ただし、その種類によって健康への影響が異なります。

善玉コレステロール（HDLコレステロール）

HDLコレステロールは、血管内の余分なコレステロールを肝臓に運び、排出を促します。また、脂質が溜まり動脈硬化を起こした血管からもコレステロールを引き抜くことができます。そのため、心血管疾患のリスクを下げる効果があります。ゆえに、「善玉」コレステロールと呼ばれることがあります。

悪玉コレステロール（LDLコレステロール）

LDLコレステロールは、過剰になると血管壁に蓄積し、動脈硬化や心筋梗塞のリスクを高めます。そのため、「悪玉」コレステロールと呼ばれることがあります。

女性が健康診断･血液検査で「HDLコレステロールが高い」と診断された場合に気をつけたい病気・疾患

潜在性甲状腺機能低下症

潜在性甲状腺機能低下症とは、甲状腺ホルモンが正常範囲内であるものの、その分泌を刺激するホルモン（TSH）が上昇している状態です。主に自己免疫疾患やヨウ素の過不足が原因となります。

軽症の場合、経過観察を行いますが、症状が進行した場合には甲状腺ホルモン補充療法を行います。

疲れやすさ、寒がり、皮膚の乾燥などの症状がある場合、内分泌科を受診しましょう。

原発性胆汁性胆管炎

原発性胆汁性胆管炎は、胆管が慢性的に破壊される自己免疫疾患です。初期には無症状ですが、進行すると黄疸やかゆみが現れます。

治療にはウルソデオキシコール酸（UDCA）などの薬物療法が用いられます。

黄疸（白目や手足の皮膚が黄色くなる）や慢性的なだるさを感じた場合、消化器内科の受診をおすすめします。

慢性閉塞性肺疾患

慢性閉塞性肺疾患（COPD：chronic obstructive pulmonary disease）は喫煙や大気汚染が主な原因で、気道が狭まり呼吸困難を引き起こします。一部の患者ではHDLコレステロール値が上昇することが報告されています。

禁煙や吸入薬を用いた治療、リハビリテーションが推奨されます。

慢性的な咳や息切れが続く場合、呼吸器内科を受診してください。

CETP欠損症

CETP欠損症は、コレステリルエステル転送蛋白（CETP）の欠損によりHDLコレステロールが異常に高くなる遺伝性疾患です。日本など特定の地域に多いことが知られています。

現在のところ、根本的な治療法はありませんが、適切な食事指導やリスク因子の管理が重要です。

HDLコレステロールが極端に高い場合、脂質異常症を専門とする内科医に相談しましょう。

その他の家族性高HDL血症

遺伝性の要因によりHDLコレステロールが高くなる家族性高HDL血症が知られています。この状態は、他の脂質異常症と異なり必ずしも健康リスクを伴わない場合もあります。

それぞれに対して、詳細な診断と必要に応じた管理がすすめられます。

家族内で同様の脂質異常症がある場合、内科で相談してください。

「女性でHDLコレステロールだけ高くなる原因」についてよくある質問

ここまで女性でHDLコレステロールだけ高くなる原因について紹介しました。ここでは「女性でHDLコレステロールだけ高くなる原因」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

HDLコレステロールが高いまま放置するとどうなりますか？

木村 香菜 医師

一般的にHDLコレステロールが高いことは健康的とされていますが、極端に高い場合は特定の疾患や異常の可能性があります。医師に相談し、適切な検査を受けることをおすすめします。

HDLコレステロールが80以上だと体にどんな影響がありますか？

木村 香菜 医師

HDLコレステロールが80以上でも、特に疾患がない限り問題になることは少ないです。しかし、過剰飲酒や遺伝的要因が関与していることもあります。健康診断で異常値が出た場合は内科を受診しましょう。

編集部まとめHDLコレステロールがとても高い場合には内科で相談

女性でHDLコレステロールが高い原因には、生活習慣やホルモンバランスの他、病気が隠れている場合もあります。心配な場合は、早めに医療機関を受診し、適切な対策を取ることが重要です。

HDLコレステロールが高い場合でも、病気が潜んでいる可能性があるため、定期的な健康診断が重要です。

