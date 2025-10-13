ホーム&アウェー方式で行われるサッカーJリーグYBCルヴァンカップのプライムラウンド準決勝の第2戦が12日に行われました。2戦を通して勝利数が同じの場合は、2試合の得失点差で優劣を決定。得失点差も同じ場合は、延長戦（前後半各15分）に突入。それでも決しない場合は、PK戦で勝敗が決まります。

敵地での第1戦を2−0で勝利したサンフレッチェ広島は、横浜FCにホームの第2戦もジャーメイン良選手の決勝ゴールで勝利。2戦2勝とした広島は、優勝した2022年以来4度目の決勝進出です。

敵地での第1戦を1−3で敗れていた柏レイソルは、川崎フロンターレとのホームでの第2戦。先制を許したものの、前半のうちに追いつくと、後半に2ゴールを決め2戦合計でタイに戻します。そして後半アディショナルタイムに細谷真大選手の決勝ゴールで勝ち越し。第1戦のビハインドをひっくり返す大逆転劇での決勝進出。柏は2020年以来、4度目の決勝進出です。

決勝は1試合のみで、11月1日（土）に国立競技場で開催。広島は2度目の優勝、柏は3度目の優勝がかかります。

＜準決勝第2戦結果＞

◆広島 2−1 横浜FC（エディオンピースウイング広島）※2戦2勝の広島が決勝進出

得点【広島】 ヴァレール ジェルマン（前半10分）ジャーメイン良（後半30分）【横浜FC】山根永遠（前半17分）

◆柏 4−1 川崎F（三協フロンテア柏スタジアム）※2戦1勝1敗、得失点差で柏が決勝進出得点【柏】垣田裕暉（前半26分）仲間隼斗（後半28分）細谷真大（後半32分、後半45+2分） 【川崎F】脇坂泰斗（前半4分）