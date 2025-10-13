¡Ú½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡¼¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¼Âè1ÏÃ¡Û¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Î°äÉÊÀ°Íý¿Í¡¦¼ù¡ÊÁð¤Ê¤®¹ä¡ËÍ¾Ì¿3¥«·î¤ÎÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿°ÍÍê¿Í¤Î¼«Âð¤Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/13¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÁð¤Ê¤®¹ä¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î10¥É¥é¥Þ¡Ö½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡¼¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¼¡×¡ÊËè½µ·îÍË22»þ¡Á¡Ë¤¬13Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁð¤Ê¤®¡¦°ð³À¡¦¹á¼è¡¢¸µSMAP¥á¥ó¥Ð¡¼¤È4¥·¥ç¥Ã¥È¼Â¸½
ËÜºî¤Ï¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë°äÉÊÀ°Íý¿Í¡¦Ä»»ô¼ù¡ÊÁð¤Ê¤®¡Ë¤¬¡¢°äÉÊÀ°Íý²ñ¼Ò¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¸ÉÆÈ»à¤·¤¿Êý¤ÎÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤ä°äÉÊÀ°Íý¤«¤é¡¢°ÍÍê¼ç¤ÈÄ¾ÀÜ¸þ¤¹ç¤¦À¸Á°À°Íý¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¤Þ¤¿¡¢Âç´ë¶È¥°¥ë¡¼¥×¼¡´ü¼ÒÄ¹¤ÎºÊ¡¦¸æ¿ß¿¿¶×¡ÊÃæÂ¼¤æ¤ê¡Ë¤È¤Î»¥¤Ê¤¯¤â²¹¤«¤Ê¡ÈÂç¿Í¤ÎÎø¡É¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
5Ç¯Á°¤ËºÊ¤òË´¤¯¤·¤¿Ä»»ô¼ù¡ÊÁð¤Ê¤®¡Ë¤Ï¡¢ÃË¼ê°ì¤Ä¤Ç¾®1¤ÎÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡£°ëÉôË½Õ¡ÊÃæÂ¼²í½Ó¡Ë¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡ØHeaven¡Çs messenger¡Ù¤Ç¡¢°äÉÊÀ°Íý¿Í¤È¤·¤Æ°äÉÊ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¸Î¿Í¤Î»×¤¤¤ò°äÂ²¤ËÅÁ¤¨¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ëÆü¡¢½÷À¤¬¸ÉÆÈ»à¤·¤¿Éô²°¤ÎÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤È°äÉÊÀ°Íý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ù¤Ï¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤Îµ×ÊÆ¤æ¤º¤Ï¡ÊÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¡Ë¤òÏ¢¤ì¡¢°äÂÎº¯¤¬»Ä¤ë¸½¾ì¤Ø¡£°ÍÍê¿Í¤Ç10ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¸Î¿Í¤ÎÂ©»Ò¡ÊµÈÂ¼³¦¿Í¡Ë¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Î¸ÉÆÈ»à¤ò¼«¶È¼«ÆÀ¤À¤ÈÎä¤¿¤¯¸À¤¤Êü¤Á¡¢°äÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½èÊ¬¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢¼ù¤Ï¤½¤ÎÉô²°¤Ç¸Î¿Í¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£
Æ±¤¸º¢¡¢³¨ËÜºî²È¤Î¸æ¿ß¿¿¶×¡ÊÃæÂ¼¤æ¤ê¡Ë¤Ï¡¢Âç´ë¶È¡¦¸æ¿ß¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉ×¤ÎÍø¿Í¡ÊÍ×½á¡Ë¤òÈ¼¤¤¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë³¨ËÜ¤Î½ÐÈÇµÇ°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ì¸«¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¤Ë¸«¤¨¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢Â¿Ë»¤ÊÍø¿Í¤Ï²ÈÄí¤ò¸Ü¤ß¤º¡¢ºÊ¤¬¤·¤å¤¦¤È¤á¤«¤é»ÒÊõ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç·ùÌ£¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤ï¤ì´Ø¤»¤º¤È¡¢°¦¤Î¤Ê¤¤·ëº§À¸³è¤Ë¿¿¶×¤Î¿´¤Ï¤¹¤ê¸º¤ë°ìÊý¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢À¸Á°À°Íý¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤Î¤¿¤á¡¢À¶ÁÝ²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë°¾Àî¤³¤Ï¤ë¡ÊÉ÷¿á¥¸¥å¥ó¡Ë¤Î¼«Âð¤òË¬¤Í¤¿¼ù¡£Ì¤º§¤Ç»º¤ó¤ÀÌ¼¤¬10Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¡¢º£¤Ê¤ªÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Ï¤ë¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢Í¾Ì¿3¥«·î¤ÎÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¼ù¤ÏÁáÂ®Éô²°¤ò¸«¤Æ¤Þ¤ï¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ø»ö¾ð¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Ì¼¤Î¿¿¶×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
