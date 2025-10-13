S¥¦¥§¥ë¥¿¡¼¤ËÅ¾µé¢ª¾×·â118ÉÃKO¡Ö¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¡×¡ÖÆÃÊÌ¡×¡¡ºÇ¶¯¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë35ÀïÌµÇÔÃË
¥¸¥ã¥í¥ó¡¦¥¨¥Ë¥¹¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¤ËÅ¾¸þ½éÀï¤Ç°µ¾¡
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé»ÃÄê²¦ºÂ·èÄêÀï¤¬11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥ã¥í¥ó¡¦¥¨¥Ë¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¥¦¥¤¥¹¥Þ¡¦¥ê¥Þ¡Ê¥¢¥ó¥´¥é¡Ë¤Ë1²óTKO¾¡¤Á¤·¡¢»ÃÄê²¦ºÂ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£WBA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢IBFÀ¤³¦¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¤·¡¢³¬µé¤ò¾å¤²¤ÆÎ×¤ó¤À½éÀï¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¾¡Íø¡£³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â»¿¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¤Ç¤Î½éÀï¤ËÎ×¤ó¤À28ºÐ¤Î¥¨¥Ë¥¹¤Ï¡¢½é²ó¤«¤éÁê¼ê¤ò¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤ÈÅÜÅó¤ÎÌÔ¹¶¡£¥ê¥Þ¤¬¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤Ê¤¯ÂÎÀª¤òÊø¤·¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£
¡¡¤ï¤º¤«118ÉÃ¤Ç¤Î·èÃå¡£35¾¡¡Ê31KO¡ËÌµÇÔ1Ìµ¸ú»î¹ç¤ËÀïÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¥¨¥Ë¥¹¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âX¤ËÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤¬Èà¤ÈÀï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤³¤ì¤À¤è¡×
¡Öwoooow crazy¡×
¡Ö¤³¤¤¤Ä¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤À¡×
¡Ö°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×
¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×
¡Ö¾Íè¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¤À¡£¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¡×
¡Ö¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥Évs¥Ö¡¼¥Ä¡Ê¥¨¥Ë¥¹¤Î°¦¾Î¡Ë¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡À¤³¦¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ëÊÆÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¥¨¥Ë¥¹¤Î¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë±Ñ¶½¹ÔÂç¼ê¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ë¡¼¥à¼Ò¤Î¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥Ï¡¼¥ó¼ÒÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥Ö¡¼¥Ä¤Ï¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë