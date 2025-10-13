《新作》売り切れてませんように！（涙）【ファミマ】可愛さ200点♡「スヌーピーコラボ」

【ファミリーマート】から「PEANUTS（ピーナッツ）」のコミック誕生75周年を記念したコラボ商品が登場！ つい手に取りたくなってしまうような、かわいいパッケージの商品がそろっています。対象商品を買うとオリジナルグッズがもらえるキャンペーンも実施しているので、スヌーピー好きは要チェックです。

パッケージがかわいい！ クッキー & クリームサンドイッチ

コック帽をかぶってミトンをつけたスヌーピーがかわいすぎるこちらは「クッキー & クリームサンド」。@ftn_picsレポーターHaruさんは「予想以上に美味しくてビックリ」したのだとか。「ざくざく食感が楽しい」とパッケージでも推しているので、スイーツ系サンドイッチとして楽しんでみて。

手土産にもおすすめ「チョコケーキドーナツ」

1970年代のちょっぴりレトロなスヌーピーがデザインされた「チョコケーキドーナツ」。しっとりとした生地にザクザク食感のバター風味クランチがアクセントになっているそう。レポーターHaruさんは「まるでドーナツ専門店のようなクオリティの高さ」と絶賛。値段は\168（税込）。パッケージがかわいいので、ちょっとした差し入れにもおすすめです。

大きめマグが嬉しい！「スヌーピーマグ & 白桃ゼリー」

スヌーピーのいろいろな表情がデザインされたこちらのマグカップ。なんと白桃ゼリーが付いているんです。「スヌーピーマグ & 白桃ゼリー」のマグカップは2種類がラインナップ。公式サイトによると「PEANUTSコミック誕生75周年特別デザイン」なのだとか。大きめサイズのカップなので、ドリンク・スープなどいろいろな使い方ができそう。値段は\930（税込）です。

対象商品2つでGET「スヌーピーオリジナルステッカー」

こちらは、対象のお菓子を2つ購入するごとにもらえる「台紙付きダイカットステッカー」。レポーターHaruさんによると「ファミチキのパケや現在販売中のスヌーピーコラボ商品」がデザインされたものなど、このキャンペーンでしかGETできない特別感のあるものだそう。ステッカーのデザインは全5種類です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A