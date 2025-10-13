549万再生され32万以上の「いいね」を獲得しているのは、猫と一緒に眠る女の子の姿。物語のように平和なシーンに、視聴者からは「幸せ空間すぎる」「なんて幸せなの～！」「一緒に寝てくれるのマジ最高に幸せ感じる」などのコメントが集まっています。

【動画：一緒に寝ていた娘と猫→近づいてみると…】

娘さんの寝室にお邪魔します

TikTokアカウント「ラグドールのラムネ」に投稿されたのは、投稿主さんが娘さんの寝室にお邪魔したときの様子。娘さんはいつもラグドールの「ラムネくん」と一緒に寝ているとのことですが、いったいどのように過ごしているのでしょうか？

投稿主さんがベッドに近づくと、そこにはラムネくんをぎゅっと抱いた娘さんの姿が。寝ているかと思いきや、娘さんとラムネくんは同時に投稿主さんを見上げたそうです。見上げるタイミングが揃っているのも驚きですが、ふたりがまったく同じ表情をしていたことにもびっくりしたといいます。

仲が良すぎてそっくりに？

娘さんとラムネくんは、目がそっくりなのだそう。娘さんがラグドールっぽいのか、ラムネくんが美少女っぽいのか…。そのどちらも可能性が高そうですが、仲が良すぎるあまり似てきたという説もありそうです。

というのも、ふたりはとても仲良しで、ラムネくんはいつもおとなしく娘さんに抱っこされているのだとか。「ラグドール」は“ぬいぐるみ”という意味を持つ猫。抱っこされると脱力するのが特徴ですが、それでも投稿主さんが「ラグドールってこんなにおとなしいの？」と思ってしまうほどだそう。

腕の中で気持ちよさそうなラムネくん

ふわふわもこもこのラムネくんをぎゅっと抱きしめた娘さんも気持ちよさそうですが、大好きな娘さんの腕にすっぽり収まったラムネくんも心地よさそうな顔をしていたといいます。投稿主さんがラムネくんの頭をなでなですると、満足そうにしていたとか。

ラムネくんはもちろん、朝まで娘さんとぐっすり。目覚めた娘さんにすりすりされて朝を迎えられるそうです。母親である投稿主さんが入る隙もないほどの仲良し具合とのことで、ふたりの関係が羨ましいです！

仲が良すぎてそっくりなふたりを見た視聴者からは「双子かと思うほど似てる」「お子さんの前世が猫なのか、猫の前世が人間なのか」と、驚きのコメントも寄せられていました。

TikTokアカウント「ラグドールのラムネ」には、娘さんとラムネくんが仲睦まじく過ごす様子や、おもちゃで遊んだりおやつを食べたりするラムネくんの姿なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ラグドールのラムネ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。