『シナントロープ』第2話 “都成”水上恒司、事件の翌日に強盗犯とすれ違う
水上恒司が主演し、山田杏奈がヒロインを演じるドラマプレミア23『シナントロープ』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第2話が13日の今夜放送される。
【写真】二次会のカラオケで盛り上がるバーガーショップ「シナントロープ」の面々
本作は、街の小さなバーガーショップを舞台に、複雑に絡み合う人間模様の中で謎が謎を呼ぶ男女8人の青春群像ミステリー。アニメ『オッドタクシー』の脚本で知られる此元和津也が原作・脚本としてオリジナルストーリーを書き下ろし、山岸聖太が監督を務める。
■第2話あらすじ
強盗事件の翌日、バーガーショップ「シナントロープ」は臨時休業。都成（水上）たちが後片づけに追われる中、オーナー加藤（黒田大輔）から「犯人は自首した」と知らされる。安堵した8人は新入り・志沢(萩原護)の歓迎会へ。自己紹介の流れで、鳥好きの水町（山田杏奈）がじっと動かない志沢を「ハシビロコウ」と名付け、場が和む。
その後、二次会のカラオケで盛り上がる中、都成は気づかぬうちに昨日の強盗犯とすれ違っていた。
ドラマプレミア23『シナントロープ』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。
