グローバルボーイズグループ・ＪＯ１の白岩瑠姫（２７）の地上波ドラマ初出演となるカンテレ・フジテレビ系全国ネット「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（火曜・後１１時）が、７日にスタートした。白岩は番組開始に合わせてインタビューに応じ、大役への意気込みや、舞台裏の楽しさを語った。（田中 昌宏）

インタビュー室に現れた白岩は、ツイードのセットアップ姿。バッチリ、着こなしていた。

「かわいいですよね。ツイードは私服で着るくらい好きなんです。（マネジャーに視線を送って）『たまには違うのを見せた方がいいんじゃないか』と“言うてくれはる”んですけど（瑠姫といえば）ツイードというイメージもつけていきたいんですよね」

演じるのは、娘を殺されて復讐（ふくしゅう）をもくろむ５５歳の母親（水野美紀）に全身整形を施し、２５歳の新米ママ（齊藤京子）に生まれ変わらせるミステリアスな天才外科医「成瀬」という役どころだ。

「普段から『何を考えているか分からない』と言われることが多いので、似ています。美容外科医の皆さんが、どういう経緯で資格を取ったのか調べたんですが、成瀬は無免許の闇医者でした（笑）」

２３年の映画「夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく」でダブル主演を務めて以来の演技。青春映画から一転、サスペンスに挑んだ。

「振り幅があるじゃないですか。『次は殺人鬼とかサイコパスをやりたい。“キラキラ”と真逆の役をやりたい』と言っていたら、わりと近いキャラクター。言ったらかなった…という感じです」

４日に公開された動画で、子役の佐藤大空（たすく、６）との親密ぶりが話題になった。

「初日に本読みや稽古をする前、あいさつの段階で膝の上に乗って懐いてくれたんです。すごいビックリして。そこから大空がマジックを披露してくれたり、学校ではやっているゲームを一緒にやったり…。今まで自分が父になる姿を想像できなかったですが、動画を俯瞰（ふかん）して見た時に『俺、いいパパになるかもしれないな』と気づきましたね（笑）」

グループ内で培った“子守”の素養が役に立った。

「（木全）翔也や（佐藤）景瑚の面倒を見ることが多いんですよ。“見た目は大人、頭脳は子供”なので（笑）。景瑚はメンバーを笑かすムードメーカー。なぜか新ネタを考えたら俺にネタ見せしてくれる。翔也も一目散に来て、プライベートの話題を話してくれる。俺のドッキリのリアクション、反応がいいので、ウケるかどうか試してるんでしょうね。メンバーでは（與那城）奨くんがお父さんで、川尻蓮がお母さん。僕は長男ですかね」

その與那城の“ドッキリ”で撮影の緊張も解けたという。

「急に撮影が止まったと思ったら、（別の）カメラが回り始めて『ＪＯ１のリーダー與那城奨さんで〜す』って。大量のケーキを持ってきてくれたんです。置いたら帰るのかなと思ったら、大空と一緒に寝っ転がって積み木をしてました（笑）。リーダーという責任もあると思うんですが、ほとんどのメンバーの現場に足を運んであいさつしているらしいんですよ。演技を見られるのが恥ずかしいんで、もう来なくて大丈夫です（笑）」

念願のミステリアスな役を自分のものにし、アーティストとしての幅を広げる。それが白岩の目下の願望だ。

◆白岩 瑠姫（しろいわ・るき）１９９７年１１月１９日、東京都出身。２７歳。２０１９年、オーディション番組「ＰＲＯＤＵＣＥ １０１ ＪＡＰＡＮ」で最終順位６位となり、「ＪＯ１」メンバーに選出される。２２年４月からニッポン放送「ＪＯ１のオールナイトニッポンＸ」（木曜・深夜０時）のメインパーソナリティー。今年３月に韓国コスメブランド「ＭＩＳＳＨＡ」のブランドアンバサダーに就任。身長１７５センチ。

◆娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？ ママ友のいじめに遭って自殺した娘のため、成瀬（白岩瑠姫）の施術による全身整形で若返った篠原玲子（水野美紀）が、レイコ（齊藤京子）となってママ友グループに潜入。復讐を遂げていく。原作はアオイセイ、あしだかおるの同名漫画。