学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝は１３日午後１時５分、島根・出雲市の出雲大社前をスタートし、出雲ドーム前ゴールの６区間４５・１キロで行われる。大会前日の１２日の最高気温は２９度に達し、１３日の最高気温も夏日（気温２５度）となる見込み。近年の猛暑の対策として、将来的にスタート時間を現在の１３時５分から午前８〜１０時に変更する案が浮上していることが１２日、分かった。多数の監督が選手の安全確保のため、午前中の開催を要望している。

例年、スポーツの日（１０月第２月曜日）に開催される出雲駅伝の現在のタイムスケジュールは午後１時５分にスタートし、優勝チームが午後３時１０分過ぎ、最下位のチームが同３０分頃にゴール。最も暑い時間帯にレースが行われている。レース終了後、午後５時頃から、出雲駅伝で補欠に回った選手が出場する５０００メートル記録会が開催され、夜には、任意参加の親睦を兼ねた夕食会が開催されている。

全日本大学駅伝は午前８時１０分、箱根駅伝は午前８時にスタートしているが、出雲駅伝だけ午後スタートで、近年の猛暑によって熱中症などのリスクが高まっている。関東の大学の複数の監督は「出雲駅伝も午前８時から１０時のスタートが望ましい。今の時間帯では熱中症などのリスクがある。それに午前中にレースが終われば、親睦会はランチを兼ねて行い、その日のうちに関東に帰れます。翌日（火曜日）には大学の授業もあるので、ぜひ、午前中の開催を実現していただきたい」と異口同音に話す。

今後、協議を重ね、生中継するフジテレビなどの了承が得られれば、近い将来に午前スタートに変更となりそうだ。