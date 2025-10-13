

「おせっかい」を売りとする旅館「Nazuna 京都 椿通」は、町家が立ち並ぶ路地一帯を改修して誕生した。23棟の長屋がそれぞれ客室として生まれ変わり、花街のような雰囲気が旅館の中で味わえる（写真：Nazunaプレスリリースより）

とかく煙たがられる「おせっかい」。「いらぬおせっかい」は確かに迷惑なこともあるが、おせっかいな人がこの世の中からいなくなってしまったら、日本はもっと殺伐としてしまう気もーー。

令和にこそ見直したい「おせっかい」の価値について、フリーランス記者の宮本さおりさんがシリーズで取材します。

「おせっかい」を売りに、国内外の客の心をつかんでいる旅館があるという。

京都市下京区、大宮高辻の交差点を曲がってすぐのところに、その旅館はあった。混雑することでおなじみの京都市バスのバス停から歩いて1分。周辺を歩いてみたが、特段京都の風情が感じられるという地域でもない。

繁華街のある祇園エリアへは、宿から徒歩6分の阪急電車の大宮駅を使えばたどり着けるが、観光地を巡る立地としては、さほど便利な場所ではない。

宿の前まできても、その門構えは正直「あれ、ここ？」という感じ。「おせっかい」を売りにする旅館と聞いていたので、こちらの勝手な想像で、立派な門構えの旅館を想像していたからだった。



「Nazuna 京都 椿通」の門構え（写真：筆者撮影）

ところが、小さな間口の正面玄関をくぐり、フロントを過ぎるとそこは別世界、風情ある町家が目に飛び込んできた。

国内外から客を集めているラグジュアリーな宿、Nazuna京都椿通。築110年以上の町家が立ち並ぶ、約1400平方メートルのL字型路地一帯を1つの宿に改修して開業した。23棟の町家が23室の客室に生まれ変わっており、1泊1室10万円前後の価格帯という。

取材に訪れた日は祇園祭がちょうど終わりを迎えた頃で、市内は少し落ち着きを取り戻し始めた時期。そもそも、繁忙期では取材など引き受けてはくれないだろう。

「こう暑いと外国人のお客さんも京都より涼しい場所に行かれるんでしょうね。街もそんなに混んでなかったでしょ」そう言って館内を案内してくれたのは代表の渡邊龍一さん。



代表の渡邊龍一さん（写真：筆者撮影）

とはいえ、ラウンジにはこの日も談笑を楽しむ外国人カップルの姿があった。年間を通した部屋の稼働率は6割から7割。宿が取っているアンケートによると、訪れる客の約10％が友人などからの紹介だった。

インバウンド客の中にも「京都に行くならTSUBAKI（＝Nazuna 京都 椿通）がお勧め！と友人に言われて来た」という人も多いという。訪れた人たちが、友人に勧めたくなるほど心を掴まれているのがこの宿の「おせっかい」のようだった。

「おせっかい」を経営理念に掲げる会社

旅館を運営する株式会社Nazunaは「おせっかい」を経営理念に掲げる珍しい会社で、京都市内や宮崎県の飫肥（おび）など合わせて19の宿を運営する。

同社が「おせっかい」を経営に取り入れたのにはワケがあった。

日本の良さを表す言葉の一つに「おもてなし」がある。同社も、創業当初は他のサービス業と同じように、「おもてなし」を軸にした旅館運営を考えていた。



客室は京都の自然美がテーマで、それぞれの部屋でコンセプトが異なる。窓の外には露天風呂がある（写真：筆者撮影）

しかし、経営する中、当時代表だった大門真悟さん（現会長）が「おもてなし」には限界があると感じたというのだ。

「やっぱり“おもてなし”には、お客様のニーズを聞いて、それに応えることが必要で、一定の技術がいるなと。また、お客様と会話するタイミングがあるかどうかにも左右されます。

外出されているお客様がいらっしゃれば、会話する時間がないですし、すべてのお客様のニーズを引き出していくのは非常に難しいんじゃないかという話があったんです」（現代表の渡邊さん）

そこで出たのが「おせっかい」というワードだった。

「お客様の滞在時間とか、お客様との会話の量とかは関係なく、従業員1人ひとりがお客様にやってあげたいことをやろうと。それであれば、いろいろなお客様にサービスを提供できるんじゃないかという話になり、“おせっかい”を始めました」（渡邊さん）



風情ある夜の風景を宿泊客だけで堪能できるのも醍醐味だ（写真：Nazunaプレスリリースより）

「おせっかい」は人をワクワクさせる

「おせっかい」は、宿側が勝手に「して差し上げたい！」と思ったことをするため、おもてなしとは違うというのだ。そしてこれが客にウケているという。お芋の季節には突然芋が振る舞われたりするというから、今日はどんな「おせっかい」が待っているのかと、客側も楽しみになるのだろう。

ほかにも、スタッフたちの「おせっかい」エピソードがあふれている。

ある日のこと、海外から旅行で訪れたカップルは何がきっかけなのかは分からないがフロントに到着するなり口げんかを始めた。

その様子を見ていたフロントスタッフはこの客のチェックイン後、スタッフミーティングの際に、このカップルを「仲直りさせたい」と提案。他のスタッフも、険悪な雰囲気の2人を見ていたため賛成し、食事の際にサプライズでミニブーケを用意することにした。

と、ここまでは他の宿でもあるかもしれないが、Nazunaの「おせっかい」はこれで終わらなかった。このミニブーケをスタッフから渡したのでは、ただのサービスになってしまう。

スタッフは夕食時間にそっとカップルの男性を手招き。「これ、私たちからのプレゼントです。これを彼女にあげて仲直りしてみて」とミニブーケを男性に手渡したのだ。

照れくさそうにする男性の背中をスタッフがそっと押すと、男性は彼女のもとへ。そして「さっきは言い過ぎた。旅を楽しもう」と言ってミニブーケを彼女に献げると、彼女は驚き、笑顔が戻った。

スタッフたちがいとも簡単に「おせっかい」を焼けるのは、「おせっかい」をするための予算がついているからだ。「おせっかい予算」は、宿によって違うそうだが、だいたい1施設につき月6万円程度。この範囲内なら自由な発想で「おせっかい」ができるという。

また従業員向けの福利厚生の中には「おせっかい表彰」なるものまで存在する。これはその月にもっとも素晴らしい「おせっかい」をした人を月間MOP（Most Osekkai Player）として表彰、この中から半期MOP賞も選ぶ、というものだ。

半期MOP賞には、副賞もついてくる。この副賞も素晴らしく「おせっかい」。一律のものはなく、本人の好みに合わせて予算内で副賞を用意している。例えば、ディズニー好きの社員に与えられた副賞はディズニーリゾート2泊3日の旅だった。

“非効率さ”こそが人の心を動かす

人手不足と言われる旅館業界では、朝食のみの提供にしたり、食事そのものの提供をやめたりしたところも多い。自動チェックイン機の導入も進み、宿に泊まっても、宿の人とのふれあいを持たずに終わるところも増えてきた。

そのような動きと真逆を行くのがNazuna。だが、このNazunaの「おせっかい」に魅了され、再びこの宿を選ぶ人がいる。「おせっかい」は伝染するのか、「この宿いい！」と思った客は、自分の友人や家族に「京都に行くならここの宿！」と「おせっかい」にも勧めてくれる。

また、「おせっかい」は単なるサービス指針を超え、企業文化そのものとなっている。従業員の創造性を尊重し、客との新たな関係性を築く土台となった。

Nazunaの「おせっかい」は、単に心温まるエピソードとして語られるだけのものではないだろう。そこには、宿泊業のあり方そのものを変えようとする挑戦がある。

効率化やDX化が進み、人と人との関わりが減っていく現代において、「おせっかい」は非効率の象徴のようにも見える。しかし、同社はむしろその“非効率さ”こそが、人の心を動かす力になると信じているのだ。

スタッフ一人ひとりが自分の感性で、相手のためにできることを考え、行動する。その結果、宿の中に自然と温かな空気が生まれ、滞在そのものが味わい深いものとなるのだろう。

Nazunaの「おせっかい」にはマニュアルにはない人の温もりがある。「おせっかい」という哲学が、宿泊業の未来に古くて新しい可能性を灯している。



「Nazuna 京都 椿通」は館内に、2つのレストランを備える。写真は「和牛料亭 bungo」（写真：Nazunaプレスリリースより）

