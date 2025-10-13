「カトパン」の愛称で人気の加藤綾子アナ。寝不足には自信があったといいますが、待望の第一子の子育て中に「育児では通用しない」とその自信が崩れ落ちてしまった経験があったそうです。（全3回中の1回）

結婚後の「子どもはいつなんだろう」の声に

── フジテレビを退職後、2016年からフリーアナウンサーとして活動されています。2021年にご結婚され、その後もお仕事を続けてきました。

加藤さん：みなさんから祝福していただけたことはとてもうれしかったのですが、結婚後から、服装によっては「お腹が出ているように見える」とか「妊娠しているのかな」言われることが増えました。

当時は妊娠していなかったのですが、「子供はいつなんだろう」という声が寄せられるようになって。 今思えば気にしなくてもよかったと思うのですが、いつか子どもを授かれたらいいなと思いながら、年齢を重ねる焦りもあるなかで聞かれる声は、あまり心地よく感じられませんでした。

── お子さんを望んでいるのにそういった声を聞くのはつらいですね。

加藤さん：実は、月曜から金曜まで夕方のニュース番組を担当させてもらっていた際も妊活をしていました。朝、採卵の手術のために病院に行ってから少し休んで、お昼過ぎに仕事に行って。最初は大丈夫だったのですが、途中で腹痛が襲ってきたこともありました。番組を休むほどではなかったので無事に生放送を終えられましたし、病院の先生に相談して事前に「仕事をしても大丈夫」と言われていました。医療が進んできていて、実際に仕事と両立している方も多いので個人差が大きいと思いますが、私自身はやはり仕事と妊活の両立は大変だという実感がありました。

── 周囲の方にどのくらい話すか気をつかいますよね。

加藤さん：そうなんです、だからこそ両立が難しいと思います。病院の予約も取りにくいですし、仕事をお休みするにも理由の説明が必要です。レギュラー番組を担当している責任もありますので、自分の都合に合わせてお休みを取るのも躊躇してしまいました。

── 担当していたニュース番組を2022年秋に卒業し、その後はお仕事をお休みしていました。

加藤さん：世間の目からも少し距離を置いて、自分のペースで歩んでみたいという気持ちから、思いきって休もうと思いました。以前から子どもが欲しいと思っていたのですが、なんとなく感覚的に「気持ちがゆったりしていないと妊娠は難しいのかな」とも感じていて。12年半出演させて頂いた『ホンマでっか!?TV』を卒業させて頂く際に明石家さんまさんには、「家族の時間を作りたいので」とお話ししました。

── 休んでいた期間はどのように過ごしていましたか。

加藤さん：毎日ゆっくり過ごしていました。時間が経つごとに鎧を1枚1枚脱いでいくような感覚で、日々体が軽くなるような、解放されていくような感じがしました。それがすごく心地よくて。振り返ってみると、それまで仕事をしていた間は毎日緊張していて、体力的にも気持ち的にも結構ギリギリの状態だったということを休んでみて初めて感じました。

「ずっと働き続けていたのに、急に休んで焦らない？」と聞かれることもあったのですが、私自身はまったくそういうことはありませんでした。仕事からしばらく離れて、本当に気持ちがゆったりした段階で妊娠がわかりました。

── その方に合ったタイミングでお子さんを授かるとはよくいいますね。妊娠がわかったときはどんなお気持ちでしたか。

加藤さん：妊娠がわかるまで祈るような気持ちで過ごしていたので、実際に病院で先生から告げられたときは本当にうれしかったのですが、まだ油断ができないといいますか。喜び半分、信じられない気持ちが半分でした。妊娠がわかって最初のころは次の検診まで間隔があくので、「大丈夫かな」という気持ちが常にありました。もちろん夫にはすぐ妊娠を伝えましたが、周囲の方へは慎重に、少し時間が経ってから伝えました。

── 妊娠期間はどのように過ごしていましたか。

加藤さん：つわりはありましたが、幸い大きなトラブルもなく過ごすことができました。ただ、妊娠32週で逆子になってしまって。逆子になる確率が少ない段階だったので先生も驚いていましたし、それまで「順調だね、このままいけば大丈夫」と言われていたので急に焦りました。先生と相談して血行をよくするお灸などをして過ごしていたら、35週直前に胎動を感じる位置が変わったなと感じるときがあって。すぐに病院で診てもらったのですが、先生が手を握って「よかった！戻りました」と。これにはびっくりしました。

あとは、初めての妊娠ですべてが不安だったので、とにかくいいと言われることはなんでもしました。妊娠前から続けていたトレーニングも継続して、メニューは相談しながらジムにも通っていましたし、家でもマタニティヨガを毎日して。食事にも気を使って、妊娠中に摂ったほうがいいと言われる栄養素を常に意識していました。

── ストイックですね。

加藤さん：仕事を休んでいるというのは大きかったと思います。お休みをもらっている分、何かに一生懸命取り組まねばならない感覚になってしまって。仕事をしていたときの感覚がやはりなかなか抜けませんでした。

育児で「自信が崩れ落ちました」

── 無事に出産され、お子さんとの生活が始まりました。初めての子育てはいかがでしたか。

加藤さん：周りから、生まれてすぐは「睡眠不足になって大変だよ」と聞いていたのですが、睡眠不足に関しては慣れているという自信がありました。局員時代、社会全体が今のような働き方ではなかったころは睡眠時間を削って仕事に行っていたことも多かったので、寝不足に関しては大丈夫だろうと思っていたんです。

でもその自信はすべて崩れ落ちました。仕事ではやってこられたことも、育児ではまったく通用しません。仕事では話が通じる大人が相手で、今後のスケジュールも事前にわかっています。それに、「これを頑張ったらお休み」というような見通しが立っていたのですが、子育てでは、終わりの見えない寝不足が続きます。まるでこの寝不足が一生続くような感覚にもなりましたし、そうすると心の余裕も無くなっていって。命を育てるという重さを背負いながら経験する睡眠不足はきつかったです。産後の数か月の間だけなのですが、経験がないことなのでこれがいつまで続くのだろうというネガティブな考えになってしまっていました。

── 終わってみると短いのですが、渦中にいる際はものすごく長く感じますね。

加藤さん：職場だったら周りに同僚がいるので話を聞いてもらうことができますが、家で過ごす真夜中の孤独感はつらかったです。もっと周りに頼ればよかったのですが、「自分で全部やらなきゃ」と背負いすぎていた部分があったと思います。毎日、日が暮れて夜が来るのが怖かったです。

── どうやってそれを乗り越えたのですか。

加藤さん：その期間は以前読んでいた『鬼滅の刃』を思い出して自分を鼓舞していました。 「夜に活動して鬼と戦う鬼殺隊もいるんだ！」「起きて頑張っているのは自分だけじゃないんだ！」と自分なりに励ましていました（笑）。

── 鬼殺隊に想いをはせて。

加藤さん：今思うと、「私、結構きてたんだな」と思いますね。日中、気分転換にお散歩に出かけて赤ちゃん連れのお母さんを見かけると「目に見えない苦労がたくさんあるけど、みんな頑張ってるんだ」と思っていました。話しかけることはないですし、実際の状況もわかりませんが、勝手に脳内変換してエールを送るんです。大変なのは私だけじゃないと思うことで救われました。

それに、人間ってすごいと思うのですが、朝日が登り始めてくると自然と元気が出てくるんです。外が明るいだけで「みんなも活動し始めている、私ひとりじゃない」と思えました。だんだんと子どもがまとまって寝てくれるようになり、自然とそういった不安感も解消されていきました。

友人の存在が心の拠り所に

── 子育てで感じる悩みはありますか。

加藤さん：娘はとてもよく食べる子なのですが、それに悩むこともあります。食事が終わったあとも、もっと食べたいという素ぶりをするので少しあげると、またさらに食べたいとなって。止まらない食欲を抑えるのは大変です。「もうだめよ、はらぺこあおむしみたいにお腹が痛くなるよ」と言うと、今度は、机を叩いて抗議してきます。お子さんの食が細くて悩まれている方も多いので、食べてくれるのはありがたいと思うようにしているのですが、食欲が止まらず食べ過ぎじゃないのかなと思って心配で。

今はだんだん自我が芽生えてきて、自分の意思が出てくる時期でもあります。今の子育ては情報も選択肢もありすぎて、娘にとって何がいいんだろうと悩んでしまうことが多いです。育児に正解はないという言葉を身に染みて感じていますが、娘が好きなことを見つけてくれたら良いなと思って様子を見ている最中です。

── 育児の悩みを相談できる方はいますか。

加藤さん：学生時代からの仲で、5人の子育てをしている友人によく話を聞いてもらっています。一緒の音大に通っていて、お互い音大から一般企業へ就職しました。社会人になってからは仕事の悩みをよく聞いてもらっていましたが、今は子育ての話で盛り上がっています。 育児のあるあるを電話で話していると、「あれ、何を相談したかったんだっけ」というくらい違う話題に会話が飛んで必ず最後はお互いに大爆笑で終わります。

友人に話を聞いてもらうと、「同じお腹から生まれても5人それぞれみんな違うよ」という話をしてくれて。「そっか、なるようになる！」と思えるんです。それぞれ生まれ持った個性があって、無理をしなくてもその子に合った生き方があるということを気づかせてくれる大切な存在です。もともと仲良しでしたが、子育てを通じてより仲がいっそう深まった感じがします。子育てをするうえで友人の存在が心の拠り所になっています。

育児に奮闘中の加藤綾子さんは、自身の幼少期にアレルギー体質で苦労した経験があるそうです。食物アレルギーでお弁当を持参するも「虫食べてる」と周りから言われたこともあったそう。アトピー性皮膚炎が悪化した中学生のころは、泣きながら登校した経験があったといいます。加藤さんの支えになっていたのは、「ひょうきんな人」と話すお母さんの存在。育児をしている現在は母への感謝の思いがよりいっそう強くなったといいます。

