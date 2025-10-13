レスリング女子オリンピック（五輪）2連覇の金城（旧姓・川井）梨紗子選手が12日、現役引退を発表した思いを語りました。この日は静岡県で行われた全日本女子オープン選手権で妹・恒村（旧姓・川井）友香子選手の出産後復帰戦に付き添い、試合後に取材に応じています。

金城選手は2016年リオデジャネイロオリンピックの女子63キロ級、21年東京オリンピックの57キロ級で2大会連続金メダルを達成。東京オリンピックでは妹の友香子選手も62キロ級で金メダルを獲得し、姉妹で世界一となりました。

11日に自身のインスタグラムで「明日は友香子の復帰戦です。そして私は現役を引退する決意をしました。詳しくは明日、試合終了後にお話しさせていただきます」と引退を表明。

友香子選手にとって産後復帰戦となったこの日は、セコンドとしてサポート。試合は準決勝で敗れたものの、妹の姿に「本当にすごいことをやっている。勝った、負けたはあるけれど、戦っている姿をまた見せてくれて、ありがとうという気持ちしかない」と感謝を述べました。

引退を決断した時期は2024年の10月。第1子出産後に臨んだ世界選手権（アルバニア）59キロ級で優勝し、日本レスリング界で初となる「ママで世界一」に輝きました。この大会後に引退を意識したといい、「レスリング選手として幸せなことを経験しつくしたなと自分で思えた。気持ちがとても満たされたので、趣味がレスリングでいい人生かなと思って発表させてもらいました」と引退表明の経緯を明かしました。

現在、8か月となる第2子を妊娠しているという金城選手は、今後は育児をしながら友香子選手のコーチを務めるとのこと。「レスリングにはずっと関わっていきたい。今年31歳ですが、まだまだレスリングで経験できるいろんなことはやりたいと思っているので、お仕事たくさん待ってます（笑）」とコメントし、報道陣の笑いを誘いました。