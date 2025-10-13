¡Ö¤³¤ì°Ê¾å²ù¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×µð¿Í¡¦ÅÄÃæ±ÍÅÍ¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë»Ñ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° CS 1st¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï DeNA7 ¡ß-6µð¿Í(12Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
6-5¤Ç·Þ¤¨¤¿11²ó¡¢µð¿Í¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÆ§¤ó¤À¤Î¤ÏÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¡£»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ·Ñ¤®¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤ÎµÜ¸¶½Ù²ðÅê¼ê¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
DeNA¤ÎËÒ½¨¸çÁª¼ê¤È»³ËÜÍ´ÂçÁª¼ê¤òÂÇ¤Á¤È¤ê¡¢2¥¢¥¦¥È¤È¤¹¤ë¤â¡¢ÀÐ¾åÂÙµ±Áª¼ê¤Ë¥»¥«¥ó¥É¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅðÎÝ¤ò·è¤á¤é¤ì2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÎÓÂö¿¿Áª¼ê¤Ë¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢Æ±ÅÀ¤Ë¡£ÂåÂÇ¤ÎÅÙ²ñÎ´µ±Áª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ²ÜÌ¾Ã£É×Áª¼ê¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤¦¤Ê¤À¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¡£¡Öº£Ç¯1Ç¯¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤Ë¿ÉÊú¶¯¤¯»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤¢¤Î²ó¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Û¤¾¤ò¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ì°Ê¾å²ù¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¡¢¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿º£µ¨¤Ï¥·¥å¡¼¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¡£¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤â¡Ö±ÍÅÍ¤ÏÀÕ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÍèÇ¯¡¢1¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤ÎÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£