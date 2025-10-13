歌手松山千春（69）が12日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。北朝鮮による拉致問題の早期交渉や解決を政府に訴えた。

ツアーで今後各地をめぐる件のトークになった際、新潟に行くの話題に。千春は「俺たちが打ち上げと称してメシ食うべ。その店の近くで横田めぐみさんが拉致されるという。だからその店行ったら、横田めぐみさんが拉致されたんだなって（思う）」と切り出した。

そして「もう何代も総理が変わってるけど、早く北朝鮮と話し合いをもって…。なんといっても横田めぐみさんも60（歳）を過ぎたんだろう。そう考えたら、安倍（元）総理が（解決に向け）頑張ってた、小泉（純一郎）さんが（被害者を）連れて帰ってきた…その後、なかなか進んでないんだよな」と述べた。

さらに「俺たち、こうして元気でしゃべってるからあれだけど、北朝鮮に拉致されるって、どんな思いで毎日毎日暮らしてるんだろう。それ考えたら心が痛むなあ…ってつくづく思うな。すべてそれを背負って、ステージで一生懸命歌いたいと思いますが」と続けた。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。