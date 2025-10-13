「観客が静まり返ってる時も多くて…」３戦未勝利の日本代表、39歳・長友佑都が指摘した“懸念”「ほとんどなかった」
［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田
日本代表は10月10日、パラグアイ代表と親善試合を戦い、２−２のドローに終わった。９月のアメリカ遠征から、３試合未勝利となった。
開始21分に裏への縦パス１本で先制された森保ジャパンは、26分に小川航基のミドルシュートで同点に追いたものの、64分に再び勝ち越しゴールを許す。
それでも、後半アディショナルタイム４分に途中出場の上田綺世が決めたヘディングシュートで追いつき、白星を免れた。
出番なしに終わった39歳の長友佑都は、この試合をどう見たのか。12日の練習後の取材で尋ねると、「チームの躍動感が足りない」と指摘した。
「もちろん戦術的にもそうだし。非常にしっかりとした準備をしているので、それを選手たちがやろうとするのは大事なことなんですけど、サッカーの本質というか、ゴールに向かうという部分で、迫力が足りないとベンチから見てて思う」
「実際、センターバックから一発、（ロングパスを）裏に通して、ゴールを狙えたら一番いいわけで。そういった裏の動きとか、センターバックから裏へのフォワードへのボールとかもほぼなかったんじゃないかと。逆にパラグアイはそれで点を取ってますしね」
戦術に固執しすぎいて、ダイレクトにゴールに攻める姿勢が欠如していると感じたようだ。ベテランDFは「サッカーの本質を忘れずに、戦術を手段としてできないと躍動感が出ないなと思います」と主張し、こう続けている。
「やっぱり観客の反応を見てても、静まり返ってる時も多くて、それは自分たちがボールを持って、主導権を握っているという部分でもあるのかもしれないですけど、でもやっぱりゴールへの迫力があればもっと、みんなの心が動くような試合がもっとできると思うんでね。そういう試合をしたいですよね」
14日のブラジル戦では、観衆の心を動かすパフォーマンスを発揮できるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
