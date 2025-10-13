お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一（47）が12日に放送された日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」（後7・58）に出演。妻からの強烈な一言を明かした。

今回は人気企画「ロッチ中岡のQtube」でクロアチアを訪れた中岡。腰のケガの影響もあり、「癒Tube」として激しい挑戦はなし。ザグレラで人気の大道芸に挑戦するため、路上パフォーマーとコラボした。

パフォーマンスをした際、衣装に着替えていた中岡にナレーションで「ところで中岡、何だか足が細く見える」と指摘が入った。中岡は「これさ、前やったら絶対入らなかった」と、一時期よりも10キロ痩せたことが明かされた。

これに番組スタッフが「足も細くなりましたけど…」とほかにも気になることがあった。中岡は「僕だいぶ…だいぶ。だいぶ」と言いたいことを察し「凄いねん抜け毛が。追い上げが凄いねん。最近。マジで凄い」と髪が薄くなっていることを伝えた。

続けて「去年の夏から“ヤバいな”ってなってて…今年の夏急激に…」と一気に“追い上げ”が来たことを明かし「奥さんがな…“どう?”って俺が聞いたら“無残”って言うてたわ」と強烈な一言を告げられたことを告白してスタジオの笑いを誘った。