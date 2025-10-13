¾¾»³Àé½Õ¡¢¸øÌÀÅÞÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎ¥Ã¦¡Ä¤³¤ÎÊÕ¤¬¤¢¤Þ¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
²Î¼ê¾¾»³Àé½Õ¡Ê69¡Ë¤¬12Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ¡¡ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
Àé½Õ¤Ï¼«¿È¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÎÏÃÂê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÎ®¤ì¤Ç¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ²¶¤¬¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤µ¤Ê¤«¤Ë¤À¤è¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©Î¥Ã¦¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤Î¸øÌÀÅÞ¤Ë¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Î¸À¤¤Ê¬¤¬ÅöÁ³¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¡ÉÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡È¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤¢¤¤¤ï¤æ¤ëÎ¢¶âÌäÂê¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¯¼£¤Ë¥«¥Í¤«¤«¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼1Ëç¤Þ¤ë¤Ë¤â¤É¤ì¤À¤±¤«¤«¤ë¤«¡©¤Þ¤¿¤½¤ì¤ò²¿½½ËüËç¤È¡£¤¢¤È¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç¡Ä¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤·¤Æ¡É¿·´´Àþ¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡È¤È¤«¤Í¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤è¡£¸òÄÌÈñ¤È¤«¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¤ÎÂ¤·¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤¤¤¯¤é¶â¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ó¤«¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£¤Ê¤¼¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î»þ¤Ë¡ÊÏ¢Î©¤ò¡ËÎ¥Ã¦¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎ¥Ã¦¡Ä¤³¤ÎÊÕ¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡£¤Þ¤¢¸øÌÀÅÞ¤ÎºØÆ£¤µ¤ó¤â¤Í¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤Î»þ¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤½¤ÎÁ°¤«¤éÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¤Þ¤¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤³¤³¤Ç²æËý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¡¢10Æü¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤È¤Î²ñÃÌÆâÍÆ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢26Ç¯Â³¤¤¤¿Ï¢Î©À¯¸¢¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿·ï¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Àé½Õ¤Ï¡Ö¤±¤É¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬Ìó26Ç¯´Ö¡¢°ì½ï¤ËÀ¯¸¢¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»ö¼Â¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤Ê¡£Ï¢Î©Î¥Ã¦¤·¤è¤¦¤¬²ò¾Ã¤·¤è¤¦¤¬¤Ç¤¹¤è¡¢Ë¡Î§¤Ï¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤¿¤ÁÎ¾ÅÞ¤Çºî¤Ã¤¿Ë¡Î§¡É¤¬º£¤Þ¤µ¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¤è¤Ê¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦ÀÕÇ¤¤ò¤È¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âº£ÅÙµÞ¤ËÌîÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡È¤½¤ì°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤¢¤ì°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡È¤¤¤ä¡¢¤³¤ÎË¡Î§ºî¤Ã¤¿»þ¤Ë°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡É¤È¤«¤Ê¡£¤¤¤í¤¤¤íóòó÷¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡£³Î¤«¤ËÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢±ü¤¬¿¼¤¤ÌäÂê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
À¸ÊüÁ÷¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÎSTV¥é¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£