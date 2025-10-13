今週の12星座占い「牡牛座（おうし座）」全体運・開運アドバイス【2025年10月13日（月・祝）〜10月19日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月13日（月・祝）〜10月19日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡牛座（おうし座）】
今週は心と体のバランスがとれて、やりたいことをどんどんおこなえるようです。勉強や趣味の活動などを夢中にると◎ 真剣になればなるほど理解が深まり、今後の方向性も見えてくるでしょう。恋愛面は、恋愛リアリティーショーを観てピュアな気持ちになれそう。
★ワンポイントアドバイス★
相手の気持ちに寄り添って話をするようにしましょう。特に後輩や年下の相手には分かりやすく伝えることを意識すると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
