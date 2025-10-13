本日10月13日（月）24:29〜放送 日本テレビ系でのtimelesz初レギュラー冠番組「timeleszファミリア」（「月曜プラチナイト」枠内 毎週月曜よる24時29分〜24時54分放送）。

レギュラー2回目となる本日の企画は「timeleszのイチカバチカ」。timeleszの8人がイチかバチかの“超ギリギリチャレンジ”に挑み、その生き様と成長を楽しく引き出す。前回のギリギリチャレンジでオリンピック金メダリストに“瞬殺”されたtimeleszが、名誉挽回をかけて最強の相手に挑む。

今回の対戦相手は…最強イントロクイズ王者！「0.1秒の男」こと藤田太郎さん。大学時代に全国大会で優勝以来、イントロクイズの達人として数々のメディアにも出演する実力者。そんな最強王者を相手に、timeleszはまさかの手段で勝ちにいくことに！なんと、今回のイントロクイズはtimeleszのメンバーたちが自分たちで選んだ曲の中からのみ出題されるという、完全勝利を狙った超過保護ルールでの勝負。

しかし、藤田さんはわずか0.1秒で正解を叩き出すイントロのプロフェッショナル。0.1秒で答えられるのは3万曲と豪語する。timeleszが選んだ曲からの出題というハンデを付けても楽勝だという！

一方、timeleszは「自分が選んだ曲ぐらい必ず正解しよう！」と意気込む。選んだ曲は、各メンバーのカラオケの十八番、何度も踊った曲などそれぞれの思い入れあるものたち。しかし、実際に戦ってみると最強王者の解答が早すぎて驚愕…「早い！」という感想しか出てこない。

果たして、timeleszはイントロクイズ最強王者に勝利することができるのか？成功か、失敗か、イチカバチカの挑戦を続けるチャレンジ企画。番組の結末を是非お楽しみに！

■出演者

【MC】timelesz

【ゲスト】藤田太郎 / 紅しょうが

