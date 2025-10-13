¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×Æü¹âÍ³µ¯Åá¤¬Âè2ÏÃ¤è¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é·èÄê¡ªÍ¶²ý»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Ë¤¢¤¿¤ë·º»öÌò
10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ë10»þ¡ÁÂè2ÏÃ¤òÊüÁ÷ ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤Èº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¡£
Æü¹âÍ³µ¯Åá¤¬Âè2ÏÃ¤è¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é·èÄê¡ªÆü¹â¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¡¦ÅÄÃ¼½Õµ±¡Ê¤¿¤Ð¤¿¤Ï¤ë¤¡¿27¡ËÌò¤Ç¡¢¾¾ÈøÍ¡±é¤¸¤ë¾®µÜ»³Âó¡Ê¤³¤ß¤ä¤Þ¤¿¤¯¡Ë¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤ÇÍ¶²ý»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾®µÜ»³¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤Þ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï¤½¤ÎÁÜººÊýË¡¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤¬¼¡Âè¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Æ¨Áö¤¹¤ë·ë°Ê¡ÊºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ë¡¦Âç²ð¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë2¿Í¤ÎÅ¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä⁉
Æü¹â¤ÏÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¡¢º£ÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤Î1¿Í¡£2024Ç¯±Ç²è¡ÖHAPPYEND¡×¤ÇÂè38²ó¹âºê±Ç²èº×ºÇÍ¥½¨¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Àè·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê4¡Á9·î¡¿NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ËÂ³¤¡¢2ºîÏ¢Â³¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê7¡Á9·î¡¿¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÀ¸ÅÌ²ñ²ñÄ¹¡¦ÂëÌîÎÉÂ§Ìò¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÏÃÂê¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¡¦Æü¹â¤¬¡¢º£²ó¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê·º»öÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤«¡©³Ú¤·¤ß¤À¡£
Âè2ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¤â¸ø³«Ãæ¡§https://www.ntv.co.jp/escape/story/
¢£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð
¢¨ÅÄÃ¼½Õµ±¡Ê¤¿¤Ð¤¿¤Ï¤ë¤¡¿27¡Ë¡§Æü¹âÍ³µ¯Åá
¾®µÜ»³¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÍ¶²ý»ö·ï¤ÎÁÜºº¤ò¤¹¤ëÁÜºº°ì²Ý¥¥ã¥ê¥¢ÁÈ¤Î·º»ö¡£¾®µÜ»³¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÁÜººÊýË¡¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼¡Âè¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×
Ëè½µ¿åÍË¤è¤ë10»þ¡Á11»þÊüÁ÷
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡ÊW¼ç±é¡Ë
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡¡·ëÌÚÞæÀ±¡¡²ÃÆ£Àé¿Ò¡¡郄ÄÍÂçÌ´¡ÊINI¡Ë
¡¿»ÖÅÄÌ¤Íè¡¿¡¡¾¾ÈøÍ¡¡¡»³¸ýÇÏÌÚÌé¡¡ÉÙÅÄÌ÷»Ò¡¡ËÌÂ¼°ìµ±¡¡¤Û¤«
¡ÚµÓËÜ¡Û¤Ò¤«¤ï¤«¤è
¡Ú²»³Ú¡Û²³¶¹´Ö¤¢¤ê¤µ
¡Ú¼çÂê²Î¡Û²ÈÆþ¥ì¥ª¡ÖMirror feat.ºØÆ£¹¨²ð¡×¡Ê¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë
¡Ú¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û²®ÌîÅ¯¹°
¡Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û½©¸µ¹§Ç·¡¢ÌÀÀÐ¹¿Í
¡Ú±é½Ð¡Û¾®¼¼Ä¾»Ò¡¢Ä¹¾ÂÀ¿¡¡¤Û¤«
¡ÚÀ©ºî¶¨ÎÏ¡Û¥ª¥Õ¥£¥¹¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É
¡ÚÀ½ºîÃøºî¡ÛÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
