10月上旬、都内屈指の繁華街である新宿・歌舞伎町で、存在感を見せていたのは水原希子だ。トップモデルらしい柄入りのハイソックスにグレーで統一したトップスとミニスカートで抜群のスタイルを際立たせると、手元には小さい花束を抱えて人混みをかき分けていた。彼女に気づいたファンが声をかけると笑顔で対応している。

多くの人が行き交う歌舞伎町に、いったいなぜ水原が--。

「水原さんはこの日、新宿でおこなわれた映画『次元を超える』の試写会に訪れていたのです。同作は窪塚洋介さんと松田龍平さんがW主演を務めるSFアクション作品。公開前に先立ち、舞台あいさつとセットで上映されたのですが、彼女は窪塚さんの招待枠で友人らしき女性と2人で観に来ていましたよ。

舞台あいさつ中に窪塚さんは空いている席を見て『僕が招待した方がまだ来ていないですね』なんて言っていました。水原さんは、舞台あいさつが終わってからポップコーンを片手に劇場内に入り、上映後はいちばん最初に劇場を出ていたので、一般客に混ざって目立たないようにしていたのでしょう。足早に歌舞伎町を後にしたので、花束のプレゼントを窪塚さんに渡しにいったのかもしれませんね」（居合わせた観客）

水原と窪塚の接点は「家族ぐるみの付き合いですよ」と明かすのは芸能ジャーナリストだ。

「数々のイベントで共演している2人は、2019年にディオール主催の展覧会に出演した際に、ツーショットを窪塚さんがInstagramで掲載するなど付き合いが深いです。

5月に開催された窪塚さんの芸能生活30周年を祝ったパーティでは、水原さんも招待されて、窪塚さんの妻でレゲエダンサーの優香さんと仲よく寄り添う写真を優香さんが掲載しています。家族ぐるみで親交を深めていますね。

さらに、水原さんは『次元を超える』の監督・豊田利晃さんの作品で2012年に公開された映画『I’M FLASH!』にヒロインとして出演しています。その際に松田龍平さんと共演するなど、豊田組とも交流があるので、公開から一足先に招待されたのでしょう」

さてどんな感想を窪塚に伝えたのやら。